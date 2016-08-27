查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 向灾区群众伸出有力援手 湖北日报讯 记者 张茜 通讯员 杨贤友 实习生 张莹



7月以来，恩施市芭蕉乡灯笼坝村连续遭遇5次强降雨，造成经济损失800余万元。灾情发生后，省农信联社对口扶贫工作队积极进村入户，帮助安置受灾群众，指导开展生产自救。

7月28日，省农信联社纪委书记沈金生带领工作队沿着崎岖山路，来到结对帮扶的贫困户郑仁贵家中。郑仁贵全家4口人只有一个劳动力，妻子腿残疾，长子智力障碍。虽然有4亩茶园，但管理较差，入不敷出。

沈金生提出多项帮扶措施：帮助管好茶园，争取每亩达到3000元以上的纯收入；扶持发展养殖，工作队提供鸡苗100只，帮助解决技术和销售，力争实现年纯收入3000元左右；争取政策，解决郑仁贵妻子慢性疾病和腿部残疾医疗费问题……

临走时，沈金生还自掏腰包1000元，鼓励郑仁贵树立信心，发展生产，争取早日脱贫。

据统计，省农信联社已与灯笼坝村贫困户结对帮扶30户，并量身定制了脱贫计划。在理事长刘志高的倡议下，联社机关干部员工捐资帮助解决贫困户子女上学问题。截至目前，已资助87名学生，到账资金142800元。

灯笼坝村村民吃水难，要到几里外的一个小泉眼去挑。今年的几场暴雨把道路冲毁了，连挑水吃都困难了。

饮水安全是天大的事。工作队与当地政府沟通协调，及时修通了损毁的道路和塌方，还爬上海拔700多米的金星坡选址，决定资助35万元新建饮水池，彻底解决485户、1655人的安全饮水问题。

暴雨使灯笼坝村13户贫困户近30亩茶园不同程度受损。工作队看在眼里，急在心里。得知利川市广汇再生资源公司在带动农户发展产业方面成效显著，工作队立即前往取经，与该公司达成协议，通过“龙头企业+合作社+农户”模式种植香菇。目前，已确定10户作为试点，种植香菇85000袋。

同时，省农信联社采取“驻村信贷服务站+特惠金融”模式，在驻村设立信贷服务站，直接受理农户贷款申请。恩施农商行专门出台了扶贫贷款管理办法，对贫困户恢复生产、发展产业给予资金上的大力支持。目前，受理该村贫困户贷款申请55户，申贷金额455万元，已发放贷款255万元。





