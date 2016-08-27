向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
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 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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3 特别报道 2016.8.27 星期六
向灾区群众伸出有力援手
    湖北日报讯 记者 张茜 通讯员 杨贤友 实习生 张莹

    7月以来，恩施市芭蕉乡灯笼坝村连续遭遇5次强降雨，造成经济损失800余万元。灾情发生后，省农信联社对口扶贫工作队积极进村入户，帮助安置受灾群众，指导开展生产自救。
    7月28日，省农信联社纪委书记沈金生带领工作队沿着崎岖山路，来到结对帮扶的贫困户郑仁贵家中。郑仁贵全家4口人只有一个劳动力，妻子腿残疾，长子智力障碍。虽然有4亩茶园，但管理较差，入不敷出。
    沈金生提出多项帮扶措施：帮助管好茶园，争取每亩达到3000元以上的纯收入；扶持发展养殖，工作队提供鸡苗100只，帮助解决技术和销售，力争实现年纯收入3000元左右；争取政策，解决郑仁贵妻子慢性疾病和腿部残疾医疗费问题……
    临走时，沈金生还自掏腰包1000元，鼓励郑仁贵树立信心，发展生产，争取早日脱贫。
    据统计，省农信联社已与灯笼坝村贫困户结对帮扶30户，并量身定制了脱贫计划。在理事长刘志高的倡议下，联社机关干部员工捐资帮助解决贫困户子女上学问题。截至目前，已资助87名学生，到账资金142800元。
    灯笼坝村村民吃水难，要到几里外的一个小泉眼去挑。今年的几场暴雨把道路冲毁了，连挑水吃都困难了。
    饮水安全是天大的事。工作队与当地政府沟通协调，及时修通了损毁的道路和塌方，还爬上海拔700多米的金星坡选址，决定资助35万元新建饮水池，彻底解决485户、1655人的安全饮水问题。
    暴雨使灯笼坝村13户贫困户近30亩茶园不同程度受损。工作队看在眼里，急在心里。得知利川市广汇再生资源公司在带动农户发展产业方面成效显著，工作队立即前往取经，与该公司达成协议，通过“龙头企业+合作社+农户”模式种植香菇。目前，已确定10户作为试点，种植香菇85000袋。
    同时，省农信联社采取“驻村信贷服务站+特惠金融”模式，在驻村设立信贷服务站，直接受理农户贷款申请。恩施农商行专门出台了扶贫贷款管理办法，对贫困户恢复生产、发展产业给予资金上的大力支持。目前，受理该村贫困户贷款申请55户，申贷金额455万元，已发放贷款255万元。


 
　