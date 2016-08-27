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·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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向灾区群众伸出有力援手
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图文：免担保贷款增强重建信心
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给受灾群众一个新家
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从工作点到服务线延伸
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图文：孤儿大学生患重病 湖北福
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武汉万科首个写字楼项目落子光谷
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房产拍卖会公告
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覃月清夫妇笑了
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六公潭里苗绿鱼壮
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图文：确保道路安全畅通
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特别报道
2016.8.27 星期六
向灾区群众伸出有力援手
湖北日报讯 记者 张茜 通讯员 杨贤友 实习生 张莹
7月以来，恩施市芭蕉乡灯笼坝村连续遭遇5次强降雨，造成经济损失800余万元。灾情发生后，省农信联社对口扶贫工作队积极进村入户，帮助安置受灾群众，指导开展生产自救。
7月28日，省农信联社纪委书记沈金生带领工作队沿着崎岖山路，来到结对帮扶的贫困户郑仁贵家中。郑仁贵全家4口人只有一个劳动力，妻子腿残疾，长子智力障碍。虽然有4亩茶园，但管理较差，入不敷出。
沈金生提出多项帮扶措施：帮助管好茶园，争取每亩达到3000元以上的纯收入；扶持发展养殖，工作队提供鸡苗100只，帮助解决技术和销售，力争实现年纯收入3000元左右；争取政策，解决郑仁贵妻子慢性疾病和腿部残疾医疗费问题……
临走时，沈金生还自掏腰包1000元，鼓励郑仁贵树立信心，发展生产，争取早日脱贫。
据统计，省农信联社已与灯笼坝村贫困户结对帮扶30户，并量身定制了脱贫计划。在理事长刘志高的倡议下，联社机关干部员工捐资帮助解决贫困户子女上学问题。截至目前，已资助87名学生，到账资金142800元。
灯笼坝村村民吃水难，要到几里外的一个小泉眼去挑。今年的几场暴雨把道路冲毁了，连挑水吃都困难了。
饮水安全是天大的事。工作队与当地政府沟通协调，及时修通了损毁的道路和塌方，还爬上海拔700多米的金星坡选址，决定资助35万元新建饮水池，彻底解决485户、1655人的安全饮水问题。
暴雨使灯笼坝村13户贫困户近30亩茶园不同程度受损。工作队看在眼里，急在心里。得知利川市广汇再生资源公司在带动农户发展产业方面成效显著，工作队立即前往取经，与该公司达成协议，通过“龙头企业+合作社+农户”模式种植香菇。目前，已确定10户作为试点，种植香菇85000袋。
同时，省农信联社采取“驻村信贷服务站+特惠金融”模式，在驻村设立信贷服务站，直接受理农户贷款申请。恩施农商行专门出台了扶贫贷款管理办法，对贫困户恢复生产、发展产业给予资金上的大力支持。目前，受理该村贫困户贷款申请55户，申贷金额455万元，已发放贷款255万元。