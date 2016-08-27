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第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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防止“案子办了，企业垮了”
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“好记者讲好故事”决出名次
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补短板疏堵点
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图文：老字号大头菜实现规模生产
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带动逾10万党员上党课
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干部犯错误 党委不“撒手”
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坚持“一碗水端平”
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我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
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深化全面合作 促进共赢发展
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茅台集团向贫困大学生捐款亿元
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“孙中山与黄埔军校”书画作品展
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下月拟在三大名楼举行朗诵会
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湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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时政要闻
2016.8.27 星期六
湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员王珊珊）昨日，湘鄂赣“扫黄打非”联防协作协议在汉签署，一批交界县市也正式宣告牵手。三省将采取联合行动，严厉打击非法出版物和有害信息，让三省边界不留“死角”。
三省“扫黄打非”办公室将针对省际间非法出版物跨界传播易发多发的突出问题，组织开展跨省联合执法行动；打击网站下载、网盘分享、手持移动终端下载有害电子书，以及通过QQ、邮箱等点对点推介或利用微博、博客、微信等推介非法出版物的行为；结合“护苗2016”专项行动，联合倡议引导少年儿童多读书、读好书，文明绿色上网，自觉抵制和远离有害出版物、有害信息。
针对三省交界大都是农村的实际情况，联合行动将利用农家书屋、村村响、户户通、农村电影放映等公共文化资源，开展“扫黄打非进农村宣传月”活动。同时，还将设立边界重点区域“扫黄打非”跨省检查点，组织边界县市联合执法，共同整治出版物市场，封堵各类非法出版物流通渠道。