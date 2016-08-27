查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员王珊珊）昨日，湘鄂赣“扫黄打非”联防协作协议在汉签署，一批交界县市也正式宣告牵手。三省将采取联合行动，严厉打击非法出版物和有害信息，让三省边界不留“死角”。

三省“扫黄打非”办公室将针对省际间非法出版物跨界传播易发多发的突出问题，组织开展跨省联合执法行动；打击网站下载、网盘分享、手持移动终端下载有害电子书，以及通过QQ、邮箱等点对点推介或利用微博、博客、微信等推介非法出版物的行为；结合“护苗2016”专项行动，联合倡议引导少年儿童多读书、读好书，文明绿色上网，自觉抵制和远离有害出版物、有害信息。

针对三省交界大都是农村的实际情况，联合行动将利用农家书屋、村村响、户户通、农村电影放映等公共文化资源，开展“扫黄打非进农村宣传月”活动。同时，还将设立边界重点区域“扫黄打非”跨省检查点，组织边界县市联合执法，共同整治出版物市场，封堵各类非法出版物流通渠道。





