防止“案子办了，企业垮了”“好记者讲好故事”决出名次补短板疏堵点图文：老字号大头菜实现规模生产带动逾10万党员上党课干部犯错误 党委不“撒手”坚持“一碗水端平”我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕深化全面合作 促进共赢发展茅台集团向贫困大学生捐款亿元“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行下月拟在三大名楼举行朗诵会湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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 第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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2 时政要闻 2016.8.27 星期六
湘鄂赣携手促进全民阅读
下月拟在三大名楼举行朗诵会
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员常志杰）湖北的黄鹤楼、江西的滕王阁、湖南的岳阳楼，三大名楼将同步响起悠悠吟诵之声。昨日，记者从湘鄂赣三省全民阅读联合行动工作座谈会上获悉，三省拟于下月举办“名家·名楼·名篇”朗诵会。
    湘鄂赣山水相连，共沐楚风，文化根脉源远流长。今年4月，三省正式签署了促进新闻出版广电工作合作协议、全民阅读和“扫黄打非”合作工作备忘录。9月至12月，我省将联合湖南、江西，开展一系列“书香湘鄂赣”文化活动，包括寻找“最美读书人”、三省联合采访、三省专家联合推荐30种优秀图书等。
    作为三省促进全民阅读联合行动的重头戏，“名家·名楼·名篇”朗诵会拟于中秋节或孔子诞辰日（9月28日）期间，以黄鹤楼为主会场，滕王阁、岳阳楼为分会场，邀请三地艺术家诵读经典诗词、歌唱时代新风。


   
　