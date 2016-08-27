查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 湘鄂赣携手促进全民阅读 下月拟在三大名楼举行朗诵会 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员常志杰）湖北的黄鹤楼、江西的滕王阁、湖南的岳阳楼，三大名楼将同步响起悠悠吟诵之声。昨日，记者从湘鄂赣三省全民阅读联合行动工作座谈会上获悉，三省拟于下月举办“名家·名楼·名篇”朗诵会。

湘鄂赣山水相连，共沐楚风，文化根脉源远流长。今年4月，三省正式签署了促进新闻出版广电工作合作协议、全民阅读和“扫黄打非”合作工作备忘录。9月至12月，我省将联合湖南、江西，开展一系列“书香湘鄂赣”文化活动，包括寻找“最美读书人”、三省联合采访、三省专家联合推荐30种优秀图书等。

作为三省促进全民阅读联合行动的重头戏，“名家·名楼·名篇”朗诵会拟于中秋节或孔子诞辰日（9月28日）期间，以黄鹤楼为主会场，滕王阁、岳阳楼为分会场，邀请三地艺术家诵读经典诗词、歌唱时代新风。





