查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 “孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员周游、实习生张成千）为纪念孙中山先生诞辰150周年，“孙中山与黄埔军校”书画作品展26日在辛亥革命博物馆开展，展出来自全国26个省、市、自治区的作品100余幅，直至9月3日。武汉首展后，还将在南京、广州巡展。

92岁高龄的黄埔军校同学会（总会）会长林上元出席开幕式并致辞。他说，今天在这里举办书画展，缅怀孙中山先生为民族独立、社会进步、人民幸福所建立的历史功勋，表达广大黄埔军校同学及亲属后代对中山先生的无限敬仰和深厚情感，将激发我们学习、继承和发扬孙中山先生的爱国思想、革命意志和进取精神，进一步团结海内外中华儿女，为促进祖国统一，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

书画展由我省黄埔军校同学会与黄埔军校同学会（总会）共同举办。在汉黄埔同学、黄埔亲属后代，以及民革成员、辛亥后代等160多人出席开幕仪式。与会黄埔同学、黄埔后代表演了精心排练的《缅怀伟人业绩，传承黄埔精神》文艺节目。





