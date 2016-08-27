查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 希望工程助学金全国发放仪式在红安举行 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 湖北日报讯 （记者杨康、通讯员于思源）昨日，“国酒茅台·国之栋梁”——2016希望工程圆梦行动大型公益助学活动助学金全国发放仪式在红安举行。从即日起，茅台集团捐赠的1亿元助学金，将陆续发放到今年新受资助的2万名贫困大学生手中。副省长许克振出席仪式并向茅台集团颁发了“希望工程突出贡献奖”。

据悉，今年是茅台集团携手青基会开展“国酒茅台·国之栋梁“助学活动的第五年。自2012年来，该集团每年捐款1亿元人民币，用于资助全国考入二类本科以上院校、品学兼优、来自农村家庭经济困难的应届大学生。截至目前，受助学生规模已达10万人。

发放仪式上，茅台集团党委书记、总经理李保芳表示，红安是黄麻起义的策源地，也是鄂豫皖革命根据地的摇篮。选择在此举行助学金全国发放仪式，是希望以此铭记光荣历史，鼓励青年前行，为老区发展贡献绵薄之力。他勉励学子们牢记红安精神，珍惜时间、珍惜机会，努力学习知识，掌握思考问题、观察世界的方法，为报效社会、报效祖国打下坚实基础。





