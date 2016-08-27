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第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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防止“案子办了，企业垮了”
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图文：老字号大头菜实现规模生产
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带动逾10万党员上党课
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干部犯错误 党委不“撒手”
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坚持“一碗水端平”
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我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
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深化全面合作 促进共赢发展
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茅台集团向贫困大学生捐款亿元
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“孙中山与黄埔军校”书画作品展
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下月拟在三大名楼举行朗诵会
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湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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时政要闻
2016.8.27 星期六
黄楚平会见启迪控股董事长王济武时希望
深化全面合作 促进共赢发展
湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员雷鹏程）24日，启迪控股股份有限公司董事长王济武率该公司高层到宜昌考察，省委常委、宜昌市委书记黄楚平会见了王济武一行。
黄楚平赞赏启迪控股发展迅猛，参股控股企业300多家，资产总额破千亿，成为名副其实的科技服务领军企业。他说，启迪控股与宜昌合作已有多年，在宜昌投资建设清华科技园，将最新的理念、人才、科技引入宜昌，为宜昌经济社会发展作出了突出贡献。黄楚平说，当前，湖北已提出了“率先、进位、升级、奠基”的总体目标，希望启迪控股进一步在环保、水务、城建、金融等各个领域同宜昌进行深度合作，全方位进军湖北、进军宜昌。
王济武赞赏宜昌发展速度迅猛，城市面貌已发生巨变，奋力赶超的强劲势头为启迪控股在宜昌投资增添了信心。他表示，将进一步加大与湖北、宜昌合作力度，充分发挥集群式创新以及科技园区、科技实业和科技金融“三合一”的独特商业模式，通过“大企带小企”的模式和集群效应，帮助小微企业快速发展。
据了解，启迪控股是一家依托清华大学设立的综合性大型企业，也是首批国家现代服务业示范单位。