查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 黄楚平会见启迪控股董事长王济武时希望 深化全面合作 促进共赢发展 湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员雷鹏程）24日，启迪控股股份有限公司董事长王济武率该公司高层到宜昌考察，省委常委、宜昌市委书记黄楚平会见了王济武一行。

黄楚平赞赏启迪控股发展迅猛，参股控股企业300多家，资产总额破千亿，成为名副其实的科技服务领军企业。他说，启迪控股与宜昌合作已有多年，在宜昌投资建设清华科技园，将最新的理念、人才、科技引入宜昌，为宜昌经济社会发展作出了突出贡献。黄楚平说，当前，湖北已提出了“率先、进位、升级、奠基”的总体目标，希望启迪控股进一步在环保、水务、城建、金融等各个领域同宜昌进行深度合作，全方位进军湖北、进军宜昌。

王济武赞赏宜昌发展速度迅猛，城市面貌已发生巨变，奋力赶超的强劲势头为启迪控股在宜昌投资增添了信心。他表示，将进一步加大与湖北、宜昌合作力度，充分发挥集群式创新以及科技园区、科技实业和科技金融“三合一”的独特商业模式，通过“大企带小企”的模式和集群效应，帮助小微企业快速发展。

据了解，启迪控股是一家依托清华大学设立的综合性大型企业，也是首批国家现代服务业示范单位。





