查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员申东辉）当地时间26日上午10时，由中宣部主办、省委宣传部、省文化厅承办的“感知中国·哈萨克斯坦行”中国非物质文化遗产展，在阿拉木图市哈萨克斯坦国立大学宫剧院开幕。中宣部副部长、国务院新闻办副主任崔玉英出席活动。

崔玉英饶有兴致地观看了参展非遗项目，与现场展示的非遗传承人进行交谈。崔玉英指出，非物质文化遗产不仅富有观赏价值，而且展示了中华优秀传统文化的精髓，需要进一步传承传播，发扬光大。此次非遗展规模大、特色强、准备充分，是一次成功的对外文化交流活动。

此次展览由我省联合四川、河南、重庆，从4省市千余项非遗项目中精选出31件精美艺术品，邀请40位非遗传承人用现场展示的方式活态展出我国非遗文化，让哈萨克斯坦参观者在瑰丽多姿的艺术欣赏中，触摸一个东方古老民族的生命记忆和文化基因，感知中华民族致力于伟大复兴、共同繁荣的中国梦。

此次展览持续6天，每天还会推出2场民俗表演，将吸引大批哈萨克斯坦民众前来观看。





