查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 时事
第5版 : 时事
第6版 : 综合新闻
第7版 : 体育
第8版 : 乡里乡亲
·
防止“案子办了，企业垮了”
·
“好记者讲好故事”决出名次
·
补短板疏堵点
·
图文：老字号大头菜实现规模生产
·
带动逾10万党员上党课
·
干部犯错误 党委不“撒手”
·
坚持“一碗水端平”
·
我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
·
深化全面合作 促进共赢发展
·
茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·
“孙中山与黄埔军校”书画作品展
·
下月拟在三大名楼举行朗诵会
·
湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
2
时政要闻
2016.8.27 星期六
我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员申东辉）当地时间26日上午10时，由中宣部主办、省委宣传部、省文化厅承办的“感知中国·哈萨克斯坦行”中国非物质文化遗产展，在阿拉木图市哈萨克斯坦国立大学宫剧院开幕。中宣部副部长、国务院新闻办副主任崔玉英出席活动。
崔玉英饶有兴致地观看了参展非遗项目，与现场展示的非遗传承人进行交谈。崔玉英指出，非物质文化遗产不仅富有观赏价值，而且展示了中华优秀传统文化的精髓，需要进一步传承传播，发扬光大。此次非遗展规模大、特色强、准备充分，是一次成功的对外文化交流活动。
此次展览由我省联合四川、河南、重庆，从4省市千余项非遗项目中精选出31件精美艺术品，邀请40位非遗传承人用现场展示的方式活态展出我国非遗文化，让哈萨克斯坦参观者在瑰丽多姿的艺术欣赏中，触摸一个东方古老民族的生命记忆和文化基因，感知中华民族致力于伟大复兴、共同繁荣的中国梦。
此次展览持续6天，每天还会推出2场民俗表演，将吸引大批哈萨克斯坦民众前来观看。