查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 坚持“一碗水端平” 湖北日报讯 记者 陈鹏



在强调法律面前人人平等的今天，专门出台“鄂检十条”保障促进非公经济发展，是否会造成新的不平等？

采访中，记者听到类似质疑。“不会造成新的不平等。”省检察院副检察长郑青掷地有声，“对非公经济发展，不是特殊保护，而是依法保护。”

郑青认为，制定出台“鄂检十条”，开展专项法律监督工作，目的是充分发挥检察职能，解决影响非公企业发展的突出问题，为非公经济发展打造公平、公正、公开的法治化营商环境。

目前，我省非公经济总量已经超过了全省经济的半壁江山，但也存在诸多困难，有的非公企业在投资政策、审批审核、融资借贷、公平竞争等方面受到了不平等对待，有的合法权益受到侵犯却遭遇立案难等。从这个角度来说，检察机关积极回应非公企业和非公经济人士司法诉求，针对影响非公经济发展的突出问题有力出拳，正是落实平等保护要求的应有之义。

具体实践上，我省检察机关一方面始终坚持平等保护的司法理念，不管公有私有、国营民营、内企外企，都“一碗水端平”，平等保护各类型企业的合法权益。另一方面，始终坚持法治原则，既注重守法同保护，也注重违法同追究，对非公企业及其经营管理人员的犯罪问题不搞“法外开恩”，杜绝借口服务发展乱提口号、人为设置办案禁区等现象。

郑青表示，全省检察机关将始终坚持法治原则，坚持依法依规办案，严把办案质量，严守办案纪律，同时，注意办案的方式方法，最大限度地保护、服务、促进非公经济健康发展。





