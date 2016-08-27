查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 干部犯错误 党委不“撒手” 黄石开展回访教育促主体责任落实 湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员黄纪轩）“请组织放心，我绝不会就此沉沦，我将用行动证明，在哪里跌倒就在哪里爬起来。”昨日，在接受黄石市委书记周先旺回访教育后，黄石港区委原书记张远望坦露心声。

据了解，张远望在担任黄石港区委书记期间，该区2名县级领导干部违反中央八项规定精神，操办亲属丧事并收受礼金，黄石港区委、区人大、区政协等党政机关11名县级干部、17名科级干部共计28名领导干部，违规使用公款送礼，造成恶劣的社会影响。张远望作为区委书记，不认真落实党风廉政建设主体责任，不仅没有对这些行为进行制止和纠正，还带头违规使用公款送礼。最终，他受到党内严重警告处分，并被免去黄石港区委书记职务。

自今年7月中旬开始，黄石对2015年7月至今受到党政纪处分的部分县级干部开展回访教育，回访教育的主体由纪委变成了党委。市委专门下发《黄石市受处分党员干部回访教育实施办法（试行）》，明确规定各级党组织是回访教育的责任主体，党组织书记是第一责任人，其他班子成员也要承担相应责任。截至目前，黄石市9名市委常委共对14名受处分的县级党员干部进行了回访教育。

县（市）区、市直各部门、企事业单位党组织也纷纷对标赶趟，对本地区本单位受处分党员干部开展回访教育。该市还将建立回访结果反馈机制和回访成果运用机制，探索和完善受处分党员干部的教育和管理方法。





