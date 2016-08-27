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第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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防止“案子办了，企业垮了”
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“好记者讲好故事”决出名次
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补短板疏堵点
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图文：老字号大头菜实现规模生产
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带动逾10万党员上党课
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干部犯错误 党委不“撒手”
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坚持“一碗水端平”
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我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
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深化全面合作 促进共赢发展
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茅台集团向贫困大学生捐款亿元
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“孙中山与黄埔军校”书画作品展
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下月拟在三大名楼举行朗诵会
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湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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时政要闻
2016.8.27 星期六
襄阳“汉江创客”多媒体：
带动逾10万党员上党课
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员欧阳斌）“打开手机微信，点击汉江创客公众号，上党课要学习的内容应有尽有，而且还配有图片、漫画，一看就懂。”昨日，襄阳市襄州区朱集镇旺午村党支部书记王静点开手机，兴奋地向记者介绍。
创办微信公众号，让党员利用手机接受学习教育，是襄阳借助新媒体开展“两学一做”学习教育的有益探索。目前，该市“汉江创客”党建微信订阅用户约10万人，月点击量达30余万次。“两学一做”学习教育开展以来，襄阳市积极适应“互联网+”传播新形势，对接党员学习教育新需求，主动借助微信公众号、网络、报纸电视等多媒体形式，将党章党规、系列讲话、政策法规、先进典型、时政热点等内容纳入其中，编辑推送，受到了广大党员干部好评。
目前，“汉江创客”微信公众号已编辑推送各类典型事迹文字、图片和专题片等学习信息900余条，极大地方便了党员自学；同时，襄阳电视台的《汉江创客》电视栏目，已在该市第一频道黄金时段连续播出14期，收视率在同类节目中排名第二；襄阳党建网开办了《汉江创客故事汇》等网络节目，专栏半年阅读量达42万人次。