查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 襄阳“汉江创客”多媒体： 带动逾10万党员上党课 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员欧阳斌）“打开手机微信，点击汉江创客公众号，上党课要学习的内容应有尽有，而且还配有图片、漫画，一看就懂。”昨日，襄阳市襄州区朱集镇旺午村党支部书记王静点开手机，兴奋地向记者介绍。

创办微信公众号，让党员利用手机接受学习教育，是襄阳借助新媒体开展“两学一做”学习教育的有益探索。目前，该市“汉江创客”党建微信订阅用户约10万人，月点击量达30余万次。“两学一做”学习教育开展以来，襄阳市积极适应“互联网+”传播新形势，对接党员学习教育新需求，主动借助微信公众号、网络、报纸电视等多媒体形式，将党章党规、系列讲话、政策法规、先进典型、时政热点等内容纳入其中，编辑推送，受到了广大党员干部好评。

目前，“汉江创客”微信公众号已编辑推送各类典型事迹文字、图片和专题片等学习信息900余条，极大地方便了党员自学；同时，襄阳电视台的《汉江创客》电视栏目，已在该市第一频道黄金时段连续播出14期，收视率在同类节目中排名第二；襄阳党建网开办了《汉江创客故事汇》等网络节目，专栏半年阅读量达42万人次。





