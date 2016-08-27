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第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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防止“案子办了，企业垮了”
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“好记者讲好故事”决出名次
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补短板疏堵点
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图文：老字号大头菜实现规模生产
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带动逾10万党员上党课
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干部犯错误 党委不“撒手”
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坚持“一碗水端平”
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我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
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深化全面合作 促进共赢发展
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茅台集团向贫困大学生捐款亿元
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“孙中山与黄埔军校”书画作品展
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下月拟在三大名楼举行朗诵会
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湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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时政要闻
2016.8.27 星期六
图文：老字号大头菜实现规模生产
湖北日报讯 25日，襄阳鼎顺实业有限公司晒场内，工人在用古法腌制大头菜。为了更好传承和发展大头菜这一襄阳特产，10年前，该公司收购了两家老字号酱品厂，通过不断创新，对传统工艺和配方进行优化调整，实现了现代化的规模生产，目前年加工能力达2万吨。 （记者 李溪 视界网 谢勇 李楠 摄）