查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 补短板疏堵点 湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 欧晓平 王媛媛



如何扼制经济下行，换道超越，打造湖北新兴增长极?

一场找短板、补短板的行动，在荆门热浪蒸腾。“对症下药、照方抓药。”经深入调研和讨论，荆门找出8大短板，并以补齐短板为发力点，对接300多个具体项目。

责任上肩，压力传导。无形的竞技场上，大家暗自比拼，不敢稍许懈怠。



短板是差距，更是潜力

——两大千亿产业引出的话题



工业经济总量稳居全省第四，地方财政总收入全省第五。荆门，一直以全省的“小胖子”而津津乐道。

然而，长期以来，荆门工业靠化工和农产品加工两大千亿产业支撑，掩盖了工业经济发展的潜在矛盾。上半年，随着两大产业增幅放缓，规模工业增加值增幅有所滑落。

市委书记别必雄在市委全会上疾呼：必须调整产业结构、提升产业层次，优化产业配套环境。

市长张依涛说，实现“量、质、速、效”兼取，是提高城市竞争力和首位度的必然选择。

何谓短板?就是那些事关全局性、长远性、基础性、根本性的突出问题。短板，既是问题和差距，更是潜力和空间。

加快补齐短板，奋力换道超越，成为荆门半年经济工作会议热议的主题。经济发展的痛点，群众关注的焦点、“吐槽”的热点、心中的“堵点”，大家畅所欲言。

深度调研后，各路“短板”很快汇集，涉及思想观念、产业竞争力、交通物流、城市能级和品位、资本市场、科技创新、生态环境和民生保障等8个方面。



短板，如何补齐?

——项目建设是着力点和抓手



短板如何补齐?该市以“五大发展理念”引领，对标调校，以项目为支撑和抓手，迅速启动。“仅补齐产业竞争力短板这一块，就针对性制定105条重点项目清单。”荆门市发改委主任杨武说。

为加快推动传统产业升级，“百企技改”和“机器人换人”行动计划出台，每年确保实现亿元技改项目100个，推动化工、农产品加工、建材等重点领域向中高端突破。

荆门石化千万吨级油品质量升级改造，催生荆门化工循环产业园提速，一个双千亿的精细化工产业链即将成形。

农产品加工也在向全产业链和全价值链延伸。

擦亮“中国农谷”金字招牌，引入汇源果汁、南方黑芝麻、田野等全国农产品加工知名品牌，打造中国农谷生态食品产业园、彭墩长寿食品产业园、15万吨果蔬深加工基地。

传统产业脱胎换骨，战略性新兴产业“野蛮生长”。

漳河之滨，3条飞机跑道，如长虹卧波。飞行体验中心、通用机库等设施的建设如火如荼。10月，2016爱飞客大会将如期举行。

中航工业与荆门市合力打造的国内首个爱飞客镇，集飞行器制造、通航运营、飞行培训于一体，已有3家飞机制造企业入驻。

荆门高新区，建设者们用26个工作日，完成新能源汽车产业园1844亩的“七通一平”，到2018年，将释放15万辆整车产能。

以新能源汽车为龙头，金泉新材料与格林美合作，打造华中地区最大的储能动力电池循环产业基地。

荆门聚焦装备制造、新能源新材料、农产品加工、化工、电子信息、大健康、再生资源利用与再制造产业，实行“一个产业、一个规划、一个承载园区、一套政策、一只基金、一个产业办”的政策，招大引强，培育新经济、新动能。

为给民间资本减负，增强投资信心，该市在全省率先探索重资产招商，策划重资产项目61个，计划投资440亿元，已获银行贷款118亿元，开工300万平方米，建成82万平方米，吸引大批实体经济进驻。

上半年，荆门完成工业投资432.6亿元，同比增长23.7%；落实政策降低企业成本6.35亿元，惠及90%以上工业企业。



解决“肠梗阻”，搬掉“拦路虎”

——打造创新创业的平台和氛围



思想的阳光一旦投射到实践的园地，就会产生巨大的物质力量。思想的解放，观念的更新，路径的突破，鼓励创新、宽容失败的氛围，是补齐短板的良好土壤。

荆门开展“十破十立”解放思想大讨论，“堵点”是什么？难点是什么？每个单位、每个人都要把自己摆进去；出台崇尚担当、鼓励创新、宽容失误的“十个区别开来”，让想干事、能干事的干部打消顾虑，甩开膀子大干。

补齐思想短板，要知行合一，看解决多少“肠梗阻”，搬掉多少“拦路虎”。城市建设，变“有多少钱办多少事”为“办多少事找多少钱”；产业发展，敢于“无中生有”；招商引资，对好项目要敢于给政策，用重资产和基金跟投方式扶持。

荆门建立“1+N”产业发展基金体系，形成每个主导产业都有一只子基金牵引的格局，“特色产业链+产业互联网+基金”的全新投资模式，为企业提供全产业链资本服务，推动其垂直整合。

全省第一个创新创业局设立，提供“一站式、一条龙服务”；成立5.8亿元创业创新引导基金、1亿元大学生创业基金，解决创业路上的梗阻和痛点。

全省第二家行政审批局的设立，标志着荆门进入到一枚印章管审批时代，降低市场主体制度性交易成本，提升行政审批效率。

该市出台支持创新创业的“黄金三十条”，为创业者提供场租、生活、房租等补贴以及创业资助。

上半年，荆门新增企业同比增长97.76%，实有市场主体注册资本同比增长41%，两指标均居全省第一。





