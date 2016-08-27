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第2版 时政要闻
·防止“案子办了，企业垮了”
·“好记者讲好故事”决出名次
·补短板疏堵点
·图文：老字号大头菜实现规模生产
·带动逾10万党员上党课
·干部犯错误 党委不“撒手”
·坚持“一碗水端平”
·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕
·深化全面合作 促进共赢发展
·茅台集团向贫困大学生捐款亿元
·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行
·下月拟在三大名楼举行朗诵会
·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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防止“案子办了，企业垮了”
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“好记者讲好故事”决出名次
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补短板疏堵点
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图文：老字号大头菜实现规模生产
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带动逾10万党员上党课
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干部犯错误 党委不“撒手”
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坚持“一碗水端平”
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我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦
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深化全面合作 促进共赢发展
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茅台集团向贫困大学生捐款亿元
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“孙中山与黄埔军校”书画作品展
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下月拟在三大名楼举行朗诵会
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湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体
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时政要闻
2016.8.27 星期六
“好记者讲好故事”决出名次
比赛录像记者节期间播出
湖北日报讯 （通讯员李炳伟）昨悉，我省新闻战线第三届“好记者讲好故事”演讲比赛决赛圆满落幕，湖北日报传媒集团3名记者分获一、二等奖。
“好记者讲好故事”活动由省委宣传部、省新闻出版广电局和省新闻工作者协会联合主办。7月中旬启动比赛后，经过初赛、复评，13位编辑记者进入决赛。在武汉举行的决赛中，13位编辑记者围绕学习贯彻习近平总书记“2·19”重要讲话精神，讲亲历故事，谈采访过程，说内心感受，展示了我省新闻舆论工作者努力履行社会责任、推动国家进步的良好形象。
决赛共评选出一等奖3名，二等奖4名，三等奖6名。获得一等奖的是：江卉，湖北日报记者，演讲题目《一个坚守了33年的承诺》；柳芳，湖北广播电视台新闻广播部记者，演讲题目《传播前行中国的力量》；陈凌墨，楚天都市报记者，演讲题目《两条鱼的故事》。湖北日报传媒集团荆楚网孙永军、湖北广播电视台田婕、武汉广播电视台程识行、荆州电视台廖梦等4人获二等奖；黄冈广播电视台陈天明、襄阳日报肖梦阳、襄阳广播电视台周津丞、鄂州日报郑博、湖北广播电视台张晓薇、武汉晚报伍伟等6人获三等奖。
据悉，决赛电视录像将于第17个“中国记者节”（11月8日）期间，在湖北电视教育频道播出。