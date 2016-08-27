查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 “好记者讲好故事”决出名次 比赛录像记者节期间播出 湖北日报讯 （通讯员李炳伟）昨悉，我省新闻战线第三届“好记者讲好故事”演讲比赛决赛圆满落幕，湖北日报传媒集团3名记者分获一、二等奖。

“好记者讲好故事”活动由省委宣传部、省新闻出版广电局和省新闻工作者协会联合主办。7月中旬启动比赛后，经过初赛、复评，13位编辑记者进入决赛。在武汉举行的决赛中，13位编辑记者围绕学习贯彻习近平总书记“2·19”重要讲话精神，讲亲历故事，谈采访过程，说内心感受，展示了我省新闻舆论工作者努力履行社会责任、推动国家进步的良好形象。

决赛共评选出一等奖3名，二等奖4名，三等奖6名。获得一等奖的是：江卉，湖北日报记者，演讲题目《一个坚守了33年的承诺》；柳芳，湖北广播电视台新闻广播部记者，演讲题目《传播前行中国的力量》；陈凌墨，楚天都市报记者，演讲题目《两条鱼的故事》。湖北日报传媒集团荆楚网孙永军、湖北广播电视台田婕、武汉广播电视台程识行、荆州电视台廖梦等4人获二等奖；黄冈广播电视台陈天明、襄阳日报肖梦阳、襄阳广播电视台周津丞、鄂州日报郑博、湖北广播电视台张晓薇、武汉晚报伍伟等6人获三等奖。

据悉，决赛电视录像将于第17个“中国记者节”（11月8日）期间，在湖北电视教育频道播出。





