查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·防止“案子办了，企业垮了” ·“好记者讲好故事”决出名次 ·补短板疏堵点 ·图文：老字号大头菜实现规模生产 ·带动逾10万党员上党课 ·干部犯错误 党委不“撒手” ·坚持“一碗水端平” ·我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦开幕 ·深化全面合作 促进共赢发展 ·茅台集团向贫困大学生捐款亿元 ·“孙中山与黄埔军校”书画作品展举行 ·下月拟在三大名楼举行朗诵会 ·湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 防止“案子办了，企业垮了” · “好记者讲好故事”决出名次 · 补短板疏堵点 · 图文：老字号大头菜实现规模生产 · 带动逾10万党员上党课 · 干部犯错误 党委不“撒手” · 坚持“一碗水端平” · 我省承办非遗文化展在哈萨克斯坦 · 深化全面合作 促进共赢发展 · 茅台集团向贫困大学生捐款亿元 · “孙中山与黄埔军校”书画作品展 · 下月拟在三大名楼举行朗诵会 · 湘鄂赣结成“扫黄打非”联防体 2 时政要闻 2016.8.27 星期六 防止“案子办了，企业垮了” ——“鄂检十条”这样落地 湖北日报讯 记者 陈鹏 通讯员 漆青梦 实习生 黄敏



3月以来，“鄂检十条”在我省非公有制企业家当中成为一个热门话题。省检察院制定出台的“关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的十条措施”，让他们感到暖心。

措施的出台，源于办案理念的变化。“就案办案、机械司法，很容易导致案子办了、企业也垮了。”省检察院负责人昨日介绍，今年以来，省检察院更加注重平等保护，更加注重司法办案和保障促进企业发展并重。



取保候审后 涉案业主积极化解欠薪矛盾



【案例】1月19日，荆门市检察院对犯罪嫌疑人余某以涉嫌单位行贿罪立案侦查。余某是某公司的法定代表人，为了公司能承接工程项目，他涉嫌多次向时任十堰市某局局长杨某行贿67万元。

案件侦查时，正值岁末年尾，余某公司承建的多个市政工程正在施工建设中，其中一个工程因建设方拖欠工程款，工人工资无着。侦查期间，余某认罪态度好，检察机关迅速查清了相关事实，收集固定了证据，认为对其采取非羁押性强制措施不影响侦查工作的顺利推进。1月26日，荆门市检察院依法对余某变更了羁押性强制措施。取保候审后，余某积极配合政府做好工人的安抚工作，及时解决了欠薪矛盾，恢复了工程建设。

【链接】据了解，“鄂检十条”出台以来，全省检察机关对涉案非公企业法定代表人、实际控制人、主要经营管理负责人以及关键岗位工作人员等“四类人员”，经审查后依法不批准逮捕61人，决定不起诉20人，在侦查中依法不采取羁押性强制措施15人，依法变更羁押性强制措施16人。在符合法定条件下，尽量减少对企业正常生产经营秩序的影响。



办案“静悄悄”慎用“查扣冻”



【案例】“感谢检察官，我一定积极配合调查取证，好好管理公司，尽快恢复经营。”5月26日，某建设工程服务有限公司法定代表人马某说。

今年4月，赤壁市检察院在查办某电力公司工作人员受贿案中，发现马某涉嫌行贿犯罪。侦查过程中，赤壁市检察院从维护企业经营人员的声誉和企业经济利益考虑，到马某的公司办案时，不开警车、不着检服，搜查取证均安排在公司下班或周末进行，没有对该公司采取查封、扣押、冻结企业账册、账户、财物等侦查措施。

马某被抓获归案后，检方加强与他的思想沟通，及时安排其律师会见，引导马某积极配合调查，并在对该案进行全面风险评估后，于5月26日依法对马某变更强制措施为取保候审。

【链接】我省检察机关在依法查办职务犯罪的过程中，充分考虑办案对企业正常生产经营的影响，注重改变办案方式方法，尽量避免侦查活动造成企业波动，最大程度地保障企业的正常运转和持续发展。



惩治犯罪者，支持创业者，教育失误者



【案例】申某某、王某、许某某系随县某公司主管人员。该公司在随县某村范围内合法开采矿石时，当地村民在运输必经道路上设置路障，阻碍拉运石材的货车通行。2015年7月10日，申某某、王某、许某某因公司急需石材原料以完成合同，邀约本厂工人和社会闲散人员，持械殴打堵路村民，致1人轻伤、6人轻微伤。

随州市检察院认为，申某某等三人的行为已构成寻衅滋事罪，应依法追究其刑事责任。但是案件事出有因，且被害方存在明显过错，遂依法向法院提出对涉案非公企业主管人员适用非监禁刑的意见，得到采纳，使3名被告人能够妥善处理与村民的纠纷，恢复了企业生产经营。

从维护非公企业合法权益出发，针对有关人员长期通过占道、堵路、阻碍、拦截等方法破坏企业正常经营的行为，随州市检察院建议当地公安机关依法予以打击。检察机关还向当地村民宣传相关法律法规，为企业解除后顾之忧。

【链接】将惩治犯罪者、支持创业者、教育失误者放到同等重要的位置，确保法律效果、经济效果和社会效果的统一。为此，全省各级检察机关与地方工商联加强联系，实施法治宣传教育专项工作，目前已面向非公企业开展教育活动767场次。





