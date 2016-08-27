查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力 ·中国CFO论坛永久会址宜昌启动 ·补短板 疏堵点 ·图文：易地搬迁加紧施工 ·武汉经开区开通江海直达航线 ·中国电建20亿元风电大单花落咸安 ·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 以提高人民健康水平为核心以体制 · 中国CFO论坛永久会址宜昌启动 · 补短板 疏堵点 · 图文：易地搬迁加紧施工 · 武汉经开区开通江海直达航线 · 中国电建20亿元风电大单花落咸 · 神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 1 要闻 2016.8.27 星期六 神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 数量突破1300只，比26年前翻番 湖北日报讯 据新华社电 来自神农架国家级自然保护区的消息称，经过近1年的全覆盖式调查摸底，目前查明保护区内川金丝猴数量已突破1300只，与1990年首次调查相比实现翻番增长。

据介绍，神农架国家级自然保护区此前已有10年未对保护区内川金丝猴数量进行详细摸底。为加强动态管理，及时掌握保护区内金丝猴种群分布与数量，从2015年8月开始，保护区派出6个小组，在同一时间段对保护区内大小神农架、大小千家坪及罗圈套等川金丝猴集中分布区开展全覆盖式调查。“据目前统计，保护区内金丝猴数量已突破1300只，其活动范围也由以前仅限于神农架保护区，扩散到周边巴东、兴山等地。”神农架国家级自然保护区科研所所长杨敬元告诉记者，与1990年首次调查显示只有501只金丝猴相比，金丝猴数量已实现翻番增长。

川金丝猴主要分布在陕西、甘肃、四川及神农架等地，神农架川金丝猴是我国金丝猴地理分布的最东端，呈孤立的小种群，处于极度濒危状态。由于神农架金丝猴在川金丝猴演化史中占有重要地位，研究神农架金丝猴种群对保护整个川金丝猴种群意义重大。





