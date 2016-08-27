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中国电建20亿元风电大单花落咸
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神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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要闻
2016.8.27 星期六
神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
数量突破1300只，比26年前翻番
湖北日报讯 据新华社电 来自神农架国家级自然保护区的消息称，经过近1年的全覆盖式调查摸底，目前查明保护区内川金丝猴数量已突破1300只，与1990年首次调查相比实现翻番增长。
据介绍，神农架国家级自然保护区此前已有10年未对保护区内川金丝猴数量进行详细摸底。为加强动态管理，及时掌握保护区内金丝猴种群分布与数量，从2015年8月开始，保护区派出6个小组，在同一时间段对保护区内大小神农架、大小千家坪及罗圈套等川金丝猴集中分布区开展全覆盖式调查。“据目前统计，保护区内金丝猴数量已突破1300只，其活动范围也由以前仅限于神农架保护区，扩散到周边巴东、兴山等地。”神农架国家级自然保护区科研所所长杨敬元告诉记者，与1990年首次调查显示只有501只金丝猴相比，金丝猴数量已实现翻番增长。
川金丝猴主要分布在陕西、甘肃、四川及神农架等地，神农架川金丝猴是我国金丝猴地理分布的最东端，呈孤立的小种群，处于极度濒危状态。由于神农架金丝猴在川金丝猴演化史中占有重要地位，研究神农架金丝猴种群对保护整个川金丝猴种群意义重大。