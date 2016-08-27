查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力 ·中国CFO论坛永久会址宜昌启动 ·补短板 疏堵点 ·图文：易地搬迁加紧施工 ·武汉经开区开通江海直达航线 ·中国电建20亿元风电大单花落咸安 ·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 以提高人民健康水平为核心以体制 · 中国CFO论坛永久会址宜昌启动 · 补短板 疏堵点 · 图文：易地搬迁加紧施工 · 武汉经开区开通江海直达航线 · 中国电建20亿元风电大单花落咸 · 神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 1 要闻 2016.8.27 星期六 中国电建20亿元风电大单花落咸安 湖北日报讯 （记者江萌、通讯员汪姝琴、张振）8时28分签约开始，8时40分结束。没有客套、直奔主题，昨日仅耗时12分钟，咸宁市咸安区政府就与中国电建集团新能源开发公司签下超20亿元风电投资项目。签约仪式结束，大多数参会者一杯茶还没来得及喝。

中国电建集团是世界500强之一，其旗下新能源开发公司是清洁能源开发运营的领军企业，此前曾在襄阳、广水投资兴建光伏发电项目。

公司副总工程师梁晓东介绍，经反复比较，其在湖北首个风电项目落户咸宁。一期选址咸安区白云山，建设规模为100兆瓦，预计投资8亿元。按现有平均每秒5米以上的风速条件，预计年发电量2亿千瓦时。二期项目选址咸安区大幕山，建设规模为150兆瓦，投资超过12亿元。

梁晓东说，咸宁地处幕阜山脉，正在打造中国中部“绿心”和国际生态城市，生态优势明显，发展无污染的风电产业非常契合。此次风电建设，将注重生态保护，风电工程道路未来兼做消防通道，风机选址尽量在林木稀疏之处，工程完工后恢复植被，最大限度减少对环境影响。

作为可再生的清洁能源，近年来我省风电项目增长迅速，今年列入全省风电开发建设方案的项目就达25个。





