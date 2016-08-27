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第1版 要闻
·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力
·中国CFO论坛永久会址宜昌启动
·补短板 疏堵点
·图文：易地搬迁加紧施工
·武汉经开区开通江海直达航线
·中国电建20亿元风电大单花落咸安
·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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以提高人民健康水平为核心以体制
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中国CFO论坛永久会址宜昌启动
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补短板 疏堵点
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图文：易地搬迁加紧施工
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武汉经开区开通江海直达航线
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中国电建20亿元风电大单花落咸
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神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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要闻
2016.8.27 星期六
武汉经开区开通江海直达航线
湖北日报讯 （记者杨然、通讯员周明德、彭宇）昨日，武汉经济技术开发区港口物流园军山（纱帽）港汽笛长鸣，装载135个集装箱汽车零部件的轮船沿长江驶向上海洋山港。武汉经开区江海直达航线正式启用。据悉，这批“武汉制造”将在洋山港集并，出口伊朗。
据介绍，武汉经开区每年生产100多万辆汽车、1000多万台空调以及大量食品饮料，但经开区港口物流产业起步晚，水运货物需先用汽车拖运至阳逻港。2015年，经开区企业外运集装箱储量约25万个标准箱，一个集装箱从沌口通过公路运到阳逻，成本约1300元，从阳逻下水运到上海，却只需500元。经开区江海直达航线启用后，将大大降低企业物流成本。
武汉经开区港口物流园辖区范围从上游的水洪口（洪湖新滩）到下游的武汉三环线 (国博中心），总规划面积14.12平方公里，分为沌口、纱帽军山、邓南通津3个港口物流区。武汉经开区成立港口物流园管理办公室，统一负责区内港口物流规划建设、日常管理和一类开放口岸申报、建设及管理工作。目前，已建成泊位20个，四川、重庆、河南、湖南、陕西等地的货物都可在此中转。