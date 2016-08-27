以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力中国CFO论坛永久会址宜昌启动补短板 疏堵点图文：易地搬迁加紧施工武汉经开区开通江海直达航线中国电建20亿元风电大单花落咸安神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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 第1版 要闻
·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力
·中国CFO论坛永久会址宜昌启动
·补短板 疏堵点
·图文：易地搬迁加紧施工
·武汉经开区开通江海直达航线
·中国电建20亿元风电大单花落咸安
·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.27 星期六
图文：易地搬迁加紧施工
    湖北日报讯 24日，工人在保康县马桥镇鸡公岭村易地搬迁集中安置小区建设现场施工。这个小区预计11月底竣工，可供12户贫困户入住。为确保搬迁群众稳定脱贫，该村还新发展药材种植基地220亩，生态大米种植60亩。目前，该县易地扶贫搬迁全面铺开。 （视界网 杨韬 陈先瑞 摄）


   
　