查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力 ·中国CFO论坛永久会址宜昌启动 ·补短板 疏堵点 ·图文：易地搬迁加紧施工 ·武汉经开区开通江海直达航线 ·中国电建20亿元风电大单花落咸安 ·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 以提高人民健康水平为核心以体制 · 中国CFO论坛永久会址宜昌启动 · 补短板 疏堵点 · 图文：易地搬迁加紧施工 · 武汉经开区开通江海直达航线 · 中国电建20亿元风电大单花落咸 · 神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 1 要闻 2016.8.27 星期六 图文：易地搬迁加紧施工 湖北日报讯 24日，工人在保康县马桥镇鸡公岭村易地搬迁集中安置小区建设现场施工。这个小区预计11月底竣工，可供12户贫困户入住。为确保搬迁群众稳定脱贫，该村还新发展药材种植基地220亩，生态大米种植60亩。目前，该县易地扶贫搬迁全面铺开。 （视界网 杨韬 陈先瑞 摄）





