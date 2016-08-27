查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力
·中国CFO论坛永久会址宜昌启动
·补短板 疏堵点
·图文：易地搬迁加紧施工
·武汉经开区开通江海直达航线
·中国电建20亿元风电大单花落咸安
·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 时事
第5版 : 时事
第6版 : 综合新闻
第7版 : 体育
第8版 : 乡里乡亲
·
以提高人民健康水平为核心以体制
·
中国CFO论坛永久会址宜昌启动
·
补短板 疏堵点
·
图文：易地搬迁加紧施工
·
武汉经开区开通江海直达航线
·
中国电建20亿元风电大单花落咸
·
神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
1
要闻
2016.8.27 星期六
图文：易地搬迁加紧施工
湖北日报讯 24日，工人在保康县马桥镇鸡公岭村易地搬迁集中安置小区建设现场施工。这个小区预计11月底竣工，可供12户贫困户入住。为确保搬迁群众稳定脱贫，该村还新发展药材种植基地220亩，生态大米种植60亩。目前，该县易地扶贫搬迁全面铺开。 （视界网 杨韬 陈先瑞 摄）