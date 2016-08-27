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第1版 要闻
·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力
·中国CFO论坛永久会址宜昌启动
·补短板 疏堵点
·图文：易地搬迁加紧施工
·武汉经开区开通江海直达航线
·中国电建20亿元风电大单花落咸安
·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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以提高人民健康水平为核心以体制
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中国CFO论坛永久会址宜昌启动
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补短板 疏堵点
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图文：易地搬迁加紧施工
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武汉经开区开通江海直达航线
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中国电建20亿元风电大单花落咸
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神农架川金丝猴“猴丁”兴旺
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要闻
2016.8.27 星期六
投资100亿元 打造国际智谷
中国CFO论坛永久会址宜昌启动
湖北日报讯 （记者唐宜贵）一个诱人的世界级平台，正在宜昌加速推进。经过近一年的竞争，半年多筹备，昨天，投资100亿元的中国CFO论坛永久会址项目在宜昌启动。
CFO是指国际通用的首席财务官。中国CFO论坛是为全球大型企业、财团、政府财政官员等首席财务官进行全球财务活动，搭建的一个具有权威性的开放平台。该论坛与瑞士达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛并称世界“三大智谷”。当初，为该项目寻找最佳落地点，项目业主曾在全国20多个省市进行比选，最终确定在宜昌建设永久会址，也是唯一会址。
此项目信息公开不久，立即引起国际关注。美、英、德等8个欧美发达国家的8家世界顶级会计学院，主动与项目业主接洽，要求在中国CFO论坛永久会址地设立分校或教育中心等机构，拟通过这个国际化平台，对接中国经济和财务管理规则。
北京市科学技术研究院项目研究博士李兴伟说，中国CFO论坛项目落户宜昌，将给湖北带来巨大机遇，尤以大文化产业创新，高端人才、资本和信息流入最为显著；更可有效推动湖北与世界的实业与资本深度融合。
据了解，项目建成运营后，将依托移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术，推动“云财务”、“云财政”、财务软件开发等信息产业发展，建设我国内陆第一个国家级资本交易中心，打造长江经济带经济景气监测平台，发布三峡经济指数。
该项目选址宜昌市点军区，占地约1300亩，将分期建设，分步实施，3年完成。采取财经智库+资本与融合的园区模式，围绕永久会址区、高端智库区、定制总部区、配套服务区等四大板块，打造会议会展、财经智库、影视传媒、教育培训、文化旅游、生态居住等六大产业。
宜昌市委、市政府表示，将举全市之力，服务好项目建设和运营，把这一国际化平台打造成中国的窗口。