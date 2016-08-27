查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·以提高人民健康水平为核心以体制机制改革创新为动力 ·中国CFO论坛永久会址宜昌启动 ·补短板 疏堵点 ·图文：易地搬迁加紧施工 ·武汉经开区开通江海直达航线 ·中国电建20亿元风电大单花落咸安 ·神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 以提高人民健康水平为核心以体制 · 中国CFO论坛永久会址宜昌启动 · 补短板 疏堵点 · 图文：易地搬迁加紧施工 · 武汉经开区开通江海直达航线 · 中国电建20亿元风电大单花落咸 · 神农架川金丝猴“猴丁”兴旺 1 要闻 2016.8.27 星期六 投资100亿元 打造国际智谷 中国CFO论坛永久会址宜昌启动 湖北日报讯 （记者唐宜贵）一个诱人的世界级平台，正在宜昌加速推进。经过近一年的竞争，半年多筹备，昨天，投资100亿元的中国CFO论坛永久会址项目在宜昌启动。

CFO是指国际通用的首席财务官。中国CFO论坛是为全球大型企业、财团、政府财政官员等首席财务官进行全球财务活动，搭建的一个具有权威性的开放平台。该论坛与瑞士达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛并称世界“三大智谷”。当初，为该项目寻找最佳落地点，项目业主曾在全国20多个省市进行比选，最终确定在宜昌建设永久会址，也是唯一会址。

此项目信息公开不久，立即引起国际关注。美、英、德等8个欧美发达国家的8家世界顶级会计学院，主动与项目业主接洽，要求在中国CFO论坛永久会址地设立分校或教育中心等机构，拟通过这个国际化平台，对接中国经济和财务管理规则。

北京市科学技术研究院项目研究博士李兴伟说，中国CFO论坛项目落户宜昌，将给湖北带来巨大机遇，尤以大文化产业创新，高端人才、资本和信息流入最为显著；更可有效推动湖北与世界的实业与资本深度融合。

据了解，项目建成运营后，将依托移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术，推动“云财务”、“云财政”、财务软件开发等信息产业发展，建设我国内陆第一个国家级资本交易中心，打造长江经济带经济景气监测平台，发布三峡经济指数。

该项目选址宜昌市点军区，占地约1300亩，将分期建设，分步实施，3年完成。采取财经智库+资本与融合的园区模式，围绕永久会址区、高端智库区、定制总部区、配套服务区等四大板块，打造会议会展、财经智库、影视传媒、教育培训、文化旅游、生态居住等六大产业。

宜昌市委、市政府表示，将举全市之力，服务好项目建设和运营，把这一国际化平台打造成中国的窗口。





