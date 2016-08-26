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图为：生态龙虾城雕塑

图为：全国剧本创作交易会剧本签约现场

图为：湖北省小龙虾良种选育繁育中心有限公司

图为：众创空间

图为：潜江电商孵化基地

图为：潜江经济开发区金澳科技厂区一角



一只小龙虾，潜江人让它火遍全国；一张曹禺文化牌，潜江让它从品牌走向名牌；百万人口的城市，走出一批全国、全省创业、创新领军人物；“互联网+”时代，潜江成为首批全国电子商务进农村综合示范市……

创新驱动，让潜江脱胎换骨，阔步前进，在全国众多中小城市中脱颖而出，崛起潜江高度。

创新，融入潜江工业、农业、社会等方方面面，并为实现“缩差争先、拼进十强”的奋斗目标提供源源不绝动力。

以“五大发展理念”为引领，潜江谱写发展新篇章。



科技创新 打造“全国虾王”



6月12日,湖北小龙虾产业技术研究院在潜江市莱克水产揭牌成立。

湖北省水产科学研究所教授级高级工程师舒新亚介绍，当前龙虾培育面临良种和苗种两个方面的技术难题。良种方面，要提高生产规模，培育具有抗病力强的龙虾，还要解决生长个体的问题。苗种方面，要推广规模养殖。

研究院的成立,弥补了中国在小龙虾研究方面的空白。此举可以加快整合企业、高校和科研院所优势资源，聚集高水平科研人才，提升技术创新能力和技术服务水平，为小龙虾产业发展提供技术支撑。

小龙虾，本是外来入侵物种，一度被认为是农田里的“害虫”。 如今，这只虾却在潜江反客为主，蹦跳成富民强市的特色产业、转型升级的示范产业、接二连三的综合产业，成就了“中国小龙虾之乡”的美名。

一只虾，何以如此华丽转身？奥妙在于潜江人运用科技魔棒“点虾成金”。

十余年的探索，该市水产研发团队首创“虾稻连作”“虾稻共作”小龙虾种养模式，并在全国率先制定了《克氏原螯虾人工诱导繁育技术规程》《克氏原螯虾虾稻轮作养殖技术规程》《潜江龙虾虾稻共作养殖技术规程》等小龙虾养殖标准，成为全国小龙虾标准化养殖示范市。

小龙虾野生资源一度锐减，种质退化严重。潜江携手省水科所、华农大、市水产养殖专家学者组建研发团队，开展人工繁育攻关取得突破，建成全国最大的小龙虾工厂化繁育基地。

2013年，在省政府的大力支持下，依托莱克集团，投资3亿元的全国最大的小龙虾苗种选育繁育中心落户高场办事处。目前，200亩良种选育中心投入使用，新建4万亩的良种扩繁基地，达到了年选育优质虾苗30亿尾的规模。

数据显示，去年以来，该市销售虾苗近20亿尾，成为全国最大的小龙虾虾苗输出地。

曾经，小龙虾加工后，近80%的虾壳成为废弃物，潜江市每年产生的废弃虾壳约5200吨左右。

如今，该市实现将虾壳提炼的甲壳素进行精深加工，用于生产医药用品、保健食品、化妆品等更高含金量的产品。

华山公司率先“吃螃蟹”，与武汉大学合作研发，投资近5亿元建成甲壳素深加工中心，成功从虾壳中提炼出了氨基葡萄糖盐酸盐、壳聚糖、壳寡糖等产品。

2015年，公司年产保健食品50亿粒，增加产值30亿元。今年1至5月，生产“漆雕贝康”保健食品10亿粒，实现产值近10亿元。

目前，潜江已成为全国唯一的淡水甲壳素精深加工基地。以小龙虾农业科技产业园为主体申报的湖北潜江国家农业科技园区，被科技部批准为国家级农业科技园区，成为我省唯一的单品种科技园区。

科技创新，为潜江小龙虾产业注入了无限活力，赢得了更多财力。2015年，该市小龙虾产业综合产值150亿元以上，养殖规模、加工能力、出口创汇等连续11年领跑全国。



打名人牌 引领文化繁荣



近日，第二届“曹禺杯”优秀剧本征集评选活动（电视类、电影类、舞台类）评选揭晓，45部国内外优秀剧本获奖。

打造“中国戏剧之都”，潜江抓牢剧本这个源头。去年剧本征集活动签约的59个剧本中，目前已经演出或上映的有13部，正在拍摄的2部，进入筹拍阶段的有11部。

2015年，全国剧本创作交易会在潜江成功举办，这是继曹禺文化周、曹禺剧本奖后，潜江举办的又一国家级文化盛事。

如何让市场主动进入文化产业，潜江颇多神来之笔。

无中生有。潜江是曹禺先生的故乡，凭着花鼓戏，潜江与曹禺结缘，加上始终不渝加强与曹禺及其家人的感情联系，潜江最终将名人故里衍生为名人文化。

上天入地。曹禺文化周获湖北省“一县一品”文化品牌创建特别奖，被人民网、中华节庆研究会评为“中国最负盛名文化艺术节”，使曹禺文化从品牌变为名牌。

2010年，曹禺文化产业园被省发改委批准为现代服务业示范园区之一，已累计投资近20亿元深入推进曹禺文化产业园建设。先后兴建了曹禺公园、曹禺纪念馆、曹禺祖居、梅苑古街、世博湖北馆、卢茯宝塔和在建的曹禺大剧院等一批文化场馆和设施。曹禺文化产业园将建设成湖北文化旅游的重要景观、戏剧艺术的大观乐园、全国戏剧的活动基地、世界戏剧的交流中心，打造为“东方的斯特拉夫”。

让文化接地气，大众百姓成为舞台主角，乡土文化活跃水乡园林。近年来，潜江市打造“演潜江、唱潜江、写潜江、画潜江、摄潜江”五大精品文化品牌和“唱响潜江、舞动潜江、戏迷潜江、欢乐潜江、魅力潜江”五大群众文化活动品牌，精品文化与群众文化雅俗共赏相得益彰。借助民间智慧，搭建草根舞台，潜江市文艺活动精彩纷呈。



万众创新 激活一城智慧



眼下，位于中国生态龙虾城里的潜江市首座“龙创·众创空间”正日益焕发异彩。

潜江市首个众创空间的打造顺应了社会发展潮流的需要，对年轻人及创业者搭建了创新创业、加快科技成果、技术成果转化的优良平台，对激发潜江区域的创新发展和创业氛围，带动扩大就业，具有重要的意义。

大众创新、万众创业，潜江用实实在在的举措，激发潜江人的智慧和活力。

从优化创业环境入手,全面加强创业扶持，强化就业培训,构建服务体系,该市多举措推动大众创业万众创新工作,积极引导有创业愿望、有实力、有经验的创业者实现自主创业。今年以来,全市共新增创业4314户,带动就业7227人,其中个体创业3464人,带动就业4417人;创办企业850家,带动就业2810人。

据了解,该市市委、市政府先后出台了《关于大力推进全民创业的试行意见》《潜江市创建创业型城市工作实施方案》《关于大力推进大众创业万众创新的意见》等文件,以及关于放宽市场准入、解决融资瓶颈、提升创业能力、加强创业服务政策的具体操作办法,不断深化行政审批制度改革,落实创业贷款,优化创业环境。

眼下，该市按照统筹规划、整体推进、分类指导、因地制宜、合理布局的原则,积极打造公共就业创业15分钟服务圈及城乡就业创业服务体系。

建立创业指导服务机构和公共服务平台,组建31人的创业指导专家队伍,在市人力资源市场设立创业服务区,依托区镇处、社区(村)拓展创业服务领域,全方位、多层次开展政策咨询、创业培训、创业孵化、融资服务、跟踪扶持等一条龙的创业服务;建立创业项目库和创业项目采集、发布制度,依托经济开发区、专业化市场、大型企业建成创业孵化基地16个、人才创新创业基地2个,为创业者提供经营场所和孵化服务。今年在潜江龙虾职业学院、潜网电商、华中家居产业新城新建3个创业孵化基地及众创空间并授牌。

与此同时该市编发《创业指导手册》,印制宣传资料,定期召开在外务工经商人士联谊会、座谈会,鼓励回归创业;加强新闻宣传,在全社会营造“想创业、敢创业、会创业”的浓厚氛围。今年以来,通过创业之星评选表彰、“喜圆就业创业梦”专题宣传等推出创业典型32人。鑫友泰(潜江)有限公司董事长陈宜平获得全省十大返乡创业明星称号,华山水产有限公司董事长漆雕良仁获得全省十大劳务品牌“潜江龙虾工”领军人物称号。



互联网+梦想照进现实



将于今年10月挂牌的致公党同心帮扶基地，是致公党潜江支部依托侨海同心科技孵化园（潜网电商）建立的集培训、创业、企业孵化、融集资为一体的帮扶基地。

依靠自己的“侨海”优势，该基地抓住国家大力发展“互联网+”的机遇，利用潜网电商培训基地培训更多的新型互联网人才，为潜江经济社会发展源源不断地发挥力量。“互联网+”悄悄在潜江这座城市生根。

本月初，北京华翼电商投资控股有限公司投资的电商创业孵化园在潜江开园。电子商务，一个集聚信息流、物流、资金流的新型商品贸易活动。“三大流”汇聚，潜江并无优势，但这座“小山头”，却在短短1年内，众多国内外知名电商企业在此展开竞争。

去年，潜江商务交易额13亿元，同比增长35%，小龙虾销售额5000多万元，同比增长400%；今年上半年，该市电子商务交易额达11亿元。

置身“互联网+”时代，小龙虾成为潜江排头兵。

2015年，潜江大力推进“互联网+小龙虾”行动计划，潜江潜网电子商务有限公司（简称潜网电商）借助冷链物流配送，和淘宝、京东深度合作，为小龙虾运输扫平障碍，实现国内大城市24小时送达。

围绕电商进农村“最后一公里”难题，潜江建立电商进农村仓储配送中心——潜网仓储配送中心，快递公司将包裹发往镇级电商服务站，再由它们配送至村级服务店。村级服务店由农村超市、卫生院、小卖部、农资店等资源整合而成，统一管理。“政府按1个村1.5万元标准提供改造补贴。”

3年间，该市410个村建起327个村级服务站。

以小龙虾为突破口，潜江电子商务闯开道路。去年，该市网上小龙虾，带动虾稻米、尝相思、禽类产品、潜江大豆等农特产品网销售6000多万元，增幅均突破200%。

目前，该市有各类网店2300多家，物流快递企业70多家，电商从业人员1万多人，全市60%的企业已开展网络化经营，规模以上企业互联网接入率达80%。





