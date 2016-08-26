查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 东湖 ·图文：心债 ·孤独是孤独者的盛装 ·古道上的背影 ·乡愁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：心债 · 孤独是孤独者的盛装 · 古道上的背影 · 乡愁 14 东湖 2016.8.26 星期五 乡愁 湖北日报讯 马永坡



回到故乡

走进久别的小院

走进熟悉的老屋

我一边和父亲说着话

眼睛一边不停地到处找寻

在猪圈的食槽边

在似留着针线头的老树阴下

在秋收时晾晒谷物的房顶

在不见炊烟的灶台旁

在有些零乱的凉的火炕上

在我熟悉的每个角落

我在找寻什么呢

我习惯地撩开门帘

进到里屋

在供奉祖宗的台位上

我找见了一脸慈祥的娘

啊，娘

儿子忘了

您已走了好久好久了！





