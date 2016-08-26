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第14版 东湖
·图文：心债
·孤独是孤独者的盛装
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乡愁
14
东湖
2016.8.26 星期五
乡愁
湖北日报讯 马永坡
回到故乡
走进久别的小院
走进熟悉的老屋
我一边和父亲说着话
眼睛一边不停地到处找寻
在猪圈的食槽边
在似留着针线头的老树阴下
在秋收时晾晒谷物的房顶
在不见炊烟的灶台旁
在有些零乱的凉的火炕上
在我熟悉的每个角落
我在找寻什么呢
我习惯地撩开门帘
进到里屋
在供奉祖宗的台位上
我找见了一脸慈祥的娘
啊，娘
儿子忘了
您已走了好久好久了！