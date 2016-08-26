查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 东湖 ·图文：心债 ·孤独是孤独者的盛装 ·古道上的背影 ·乡愁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：心债 · 孤独是孤独者的盛装 · 古道上的背影 · 乡愁 14 东湖 2016.8.26 星期五 古道上的背影 湖北日报讯 陈国莉



随父亲回了趟老家，一个有着浓郁土家风情的水杉之乡。

家乡甘溪山有一条状元古道，因宋代居住于此的詹邈，赴京赶考从此道出发拔得头筹而得名。

迎着风雨，在这条绵长的古道上，走在父亲身后，一次一次看见父亲远远的身影在前方停下来，转过身，等着我，见我慢慢走近，又转回身，赶上他的同伴们。路有些湿滑，我们踏着柳杉树根和满地金黄色的杉叶汇集而成的阶梯，小心前行。父亲见我掉队远了，走得吃力，便会停下来等着我到他跟前，对我说“女儿，慢点，有老爸等着！”

一句“有老爸等着”，便让我内心滋生出莫名的感动。想起儿时，父亲高大的身影在前方，每次转身伸出一双温暖的大手等我时，我便会欢快地跑过去扑进父亲的怀里。父亲会笑着抱起我，用他那脸上的胡茬蹭我细嫩的小脸，让我咯咯笑个不停。今天在父亲身后，看着父亲那稀疏而又花白的头发，那渐渐老去不再显得高大的背影，禁不住泪眼朦胧。

父亲在我心目中，一直是又高又帅的标准军人，1米8的个子，穿上军装，庄严挺拔，英俊无比，就像这古道两旁的参天柳杉，威风凛凛。他年轻时是部队的军事骨干；曾在军事大比武中荣获“双枪神枪手！”。后因军事过硬，先后被选送到信阳陆军学院和国防大学学习深造，40多岁便被授予少将军衔。有个将军父亲一直是我心中的骄傲和自豪。

而今，我也是40多岁的人了，却是碌碌无为，不仅不能为父母尽到孝心，反而还让父母时时牵挂着，为我操劳。多少年没有这样远远近近认真地看过父亲的背影，突然间感觉到时光在岁月的轮回之中，把父亲催老了，老得让女儿心痛无比，只想用我的一切，换得岁月长留。

这世上，有谁会像父亲一样，总是在我最痛苦、最无助、最需要有人呵护的时候，无论多远，无论多难，第一时间，来到身边，给我安慰、给我鼓励，让我变得更加勇敢而坚强。

去年9月，一张无情的诊断证明，将我从云端打入地狱。当我考虑再三，把这一消息告诉父亲后，父亲当即订好机票，第二天便从海口飞往武汉，找医生详细询问病情，与我们一起商议手术事宜。父亲在听医生讲解如何手术时，我见他拿着病历的手有些颤抖，我知道这是一双曾经拿着手枪、打过几卡车子弹、绑着沙袋射击都不会抖动的手。我也再一次见到坚强的父亲眼里噙着眼泪。记得第一次，是奶奶去世，父亲正受命于荆州抗洪抢险副总指挥，在灾难面前，父亲含泪为自己不能忠孝两全而请家人理解谅解。当医生说要从我背部取下皮瓣作移植时，父亲坚决要求从他的身上取皮肉，我便想起于娟写的《此生未完成》，书中说一男子得知她生重病，写信表示愿意为他捐赠器官。她笑着说他哪里会想到，要捐的却是他所没有的。我便笑父亲有些傻。笑完，心里却一阵心酸。

术后，化疗期，父亲每隔一段时间都要从海口飞来武汉看我，平时我喜欢吃片皮鸭，为了让我能吃上热乎乎的片皮鸭，他每次都要到我喜欢的那家专卖店，拖着一条屈伸都艰难的腿排上一个多小时的长队，然后打车来到医院，又在一楼大厅慢慢挪动脚步等电梯到病房。逢着下班乘车高峰，在路上站上几十分种还拦不到一辆车。想着父亲多少年来出行都是有专车或有专人陪同，何曾独自一人飞来飞去，四处奔波？想着父亲在外搭公交、坐地铁、排长队、等电梯的模样一定也是傻傻的，他得一样一样去问、一点一点去学。不知道他在外有没有人说他“怎么这么笨。”

来到病房，父亲一定要陪着我一起吃他带来的东西，一片片包好，递到我手里，看到我吃进肚里。以前我在医院上班，内心并不喜欢家属陪着病人在病房吃饭，有说有笑。我常想病人都病成这样了，他们真能笑得出来吗？直到我自己病了，让家人出去找个地方好好吃餐饭时，父亲对我说“陪着你，看着你开心吃，我们才能安心吃”我才理解了那些陪着病人吃饭的家属，他们欢笑背后的感受。

恢复期，父亲每天必是要打来几个电话，或是问吃饭情况怎么样，伤口疼不疼，或是心情好不好。只要听我不留意说到哪里不舒服，他就会想方设法查阅资料，在微信里一条又一条给我发送养生方法。

每接到一条微信，我都在想：父亲呀，您可是我心中永远的“双枪神枪手！”，在我心里，您的战场应是军事演习、应是征兵动员、应是抗洪大堤……何时变成了商场里、何时变成了病床前，何时又变成了网络上？

此次父亲回家乡，让我陪同，是想让我离开城市的喧嚣和浮华，静下心来重新感受乡间山水的宁静和清新，在经历曲折坎坷的病痛之后，依旧心怀期许，重归自我。

父亲没有直接对我说，但我在故乡的山水中，在这条古道上感受到了父亲的深情用意。

望着父亲的背影，我万千思绪。这世上，原来父爱如此深邃厚重而又纯洁明净，如故乡的山水，又如挺拔的柳杉，一路呵护、一路风雨相随！





