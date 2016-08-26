查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 东湖 ·图文：心债 ·孤独是孤独者的盛装 ·古道上的背影 ·乡愁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：心债 · 孤独是孤独者的盛装 · 古道上的背影 · 乡愁 14 东湖 2016.8.26 星期五 孤独是孤独者的盛装 湖北日报讯 马德



我始终相信，一个深切憎恨的发生，必然经由了此前无数个腻歪的积攒。

人在情感的爆发上，腻歪是可以一步到位的，憎恨却不易猝然降临。除非是本质的敌我冲突，否则，更多的情绪是需要一点一点发酵的。爱也是，恨也是。

如果一个人混到被别人降低标准，只求他活得不那么腻歪人，差不多就已经很让人讨厌了。当然了，若此时还有人肯为他妥协，说明他还有人情味儿。在交往的层面上，人情味儿，是彼此最初的守望，也是最后的退让。

此后，不是绝路，而是陌路，不是再见，而是再也不见。

一个人活在这个世界上，不可能赢得所有的人喜欢。但若所有的人都腻歪，必然是人性猥琐和促狭，逼退了全部的亲近。丑恶的人性，是一根穿透时光的长刺，你都与那个腻歪的人没有任何关系了，但想起他来还是会心底一沉。这就是恶的遥远回响。因为这个回响的存在，无论他说什么干什么，你都会看不惯他。

这样说来，一个人活到被人腻歪，就真的活腻了。这样说的意思是，从此再无人愿意走近他。尽管他还可以继续腻歪下去，但人世的好多路，被渐次堵死，最后走到孤绝。

一个腻歪的人，只有在另一个更腻歪的人那里，才能照得见自己。进而，被后者震慑或杀灭。在丑恶人性的调理上，善良的感化是极其有限的，只能以毒攻毒，唯如此，才能一物降一物。

前一刻，你搂着一个人，十分动情地跟大家说，这是我最好的朋友。下一刻，又跟另一个人热烈地拥抱，对所有人说，这是我处得最铁的哥们儿。无论什么场合，不管对谁，都能这么信誓旦旦铿锵作响。这样的表演，叫当面的虚伪。

你以为你拿出的是热情和坦诚，实际上袒露的是圆滑和世故。你以为你在戏台上出将入相，满脸的江山社稷，实际上是一肚子的阳奉阴违大奸似忠。

没有比这个更没意思的事了。你以这么繁盛的虚伪，去套现并不设防的挚诚，这种聪明，看似有益，实则歹毒。这也从另一个角度说明，厚道者始终拙朴，只有虚假的人才那么依赖浓烈。

人在口吐赞美的时候，往往云山雾罩真假难辨，只有在表达厌恶和愤怒的时候，才显得本质和真实。所以，在一个人发脾气闹情绪的时候去认识他，总比在他舌灿莲花时要更靠谱一些。因为，这个世界辽阔的欺骗，差不多都在恭维、奉承和歌颂里。不过，有的人吃这一套，有的人不吃这一套。最后，吃的人坑了不吃的人，多少庄重的场合，因此陷于虚空和轻浮。

迷恋这样的虚空，其实是虚荣的表现。生活中，虚荣和虚伪太容易苟且在一起。这也很好地说明了：哪里有卑鄙的需要，哪里就会有肮脏的成全。

按理说，这么虚伪的人应该没有市场。事实恰恰相反，八面玲珑的人往往可以混得自在逍遥。这个世界，如果一切都可以用生活逻辑解释清楚的话，也就不会有那么多扑朔迷离和深不可测了。

孤独，是精神对尘俗的绝地倒戈，是灵魂被时光深度架空。

没有比孤独本身更孤独的事了。最深的孤独是道不出来的。道出来的孤独，无论多么响亮，已然喑哑。

深刻的孤独无人会说。因为说了，无人能懂。现实生活中，喊孤独的大都是有钱人，穷人只能喊一喊孤苦或孤单。从这个层面上讲，孤独是件很奢侈的事，你要是吃不饱穿不暖，连个喊孤独的资格都没有。

孤独是个人的弦歌雅意，也是自我的落寞萧索。权贵们在人生到达某个顶点之后，太容易失去方向和目标，太容易空虚和无聊，于是，他们以孤独自居，也以孤独疗伤。其实，真正的孤独只是找不到另一颗相似的灵魂，或者，灵魂始终收不到有质量的回响。这是一种四顾无人的荒凉感，跟有多少钱，混到什么位置，毫无关系。

因为灵魂有远方，才有盛开的孤独。所以，真正的孤独，是高质量灵魂的上层建筑。孤独者都是这个世界的勇士，尽管茕茕孑立，依然还要孤绝地站在高处，即便形影相吊，依然还要孤寒地走向远方。

孤独，不是孤独者的囚服，而是他们行走于世的盛装。





