查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 东湖 ·图文：心债 ·孤独是孤独者的盛装 ·古道上的背影 ·乡愁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：心债 · 孤独是孤独者的盛装 · 古道上的背影 · 乡愁 14 东湖 2016.8.26 星期五 图文：心债 ———从《白虎寨》获奖说起 湖北日报讯 图为：游山图（国画）李宁 作



李传锋



我记得那是1981年秋天，我和鄂温克族作家乌热尔图几个文讲所同学去拜望写作导师王愿坚。老师住在小雅宝胡同79号，那是一个小杂院。愿坚老师已经等着我们了，他笑眯眯的，如果不是那套军服和头上闪闪的红星，他只是一个和霭可亲且瘦弱的老头儿。温暖的小房子里摆满了花盆，有盛开过的菊花，还有生机勃勃的菊苗，每个盆上都插着签，上面写着菊的种种华贵的名称。喝着茶，我们沿着小说林中的花径徜徉下去。

愿坚老师对我的短篇小说《烟姐儿》给予了热情的肯定和评析。《烟姐儿》写我国农村改革初期的新人新事。他说：“《烟姐儿》的写作是个正路，希望你从这里走下去，别走岔了，走乱了。”我认真记住了这句话。愿坚老师后来还写了一幅字赠我：“豆花小院雨如丝，常忆京都夜话时，湘北早鸿江上过，衔来佳作慰情思”。我珍重这幅字，我把“衔来佳作慰情思”这句话当作老师交给我的一个任务。

此后，我写了《定风草》《社长的晚宴》《十里盘山路》《不惑之年》《表妹的婚礼》等，都算不上“佳作”。我本可以沿着《烟姐儿》这条路写下去，但后来，我迷上了杰克·伦敦的动物小说。我不写拟人化的动物，不写“化装舞会”，我写生态，写动物与人，写给大人看。短篇小说《退役军犬》还获得了全国少数民族文学创作奖。后来又写了中篇小说《红豺》，出版了长篇《最后一只白虎》等，还引起了评论家们的关注。时任《民族文学》主编的玛拉沁夫老师也很关注我的写作，他不大主张我写动物小说。但我还是把农村题材给搁置了，没能沿着《烟姐儿》的“正路”走下去，更没能“衔来佳作”，我欠下了老师们一笔心债。

这笔心债还牵连着我的乡亲。文革动乱开始之后，我是第一个回到家乡的高中生。老支书培养我入党，并很快把大队支书的担子交给我。我的大哥是生产队长，他处处关照着我。村里的一班年轻人很快把我捧为头领，凡事都和我商量。我们从几十里之外的公路边抬回柴油发动机，我们想搞“机械化”；我们走几十里山路去挑化肥，我们搞科学种田；我们吃人饭，使牛力，大搞“坡改梯”；我们还互相揭老底，搞“斗私批修”。我们激情满怀，却常常被极左误导，我们干劲冲天，却时时被饥饿袭倒。我生在旧社会，长在红旗下，挨过饿，吃过草，缺吃少穿，“饥肠辘辘”的滋味儿终生难忘啊！正当乡亲们在我身上寄予厚望之时，大学开始招生了。我以“工农兵学员”的身份逃离了他们，我上了大学，我进了城。此后，我在《长江文艺》当编辑，主编《今古传奇》，后来又当文联的厅官，搞文艺群团行政管理。自己虽然种上了“铁杆儿庄稼”，但我内心里还是时时忘不了故乡的父老乡亲，忘不了与饥饿奋斗的岁月，忘不了被贫困击倒的农民朋友。

2011年，我退休了。放下了沉繁的担子，那笔“心债”立刻冒了出来。我忽然有了重回农村的冲动，我要写农民朋友，我想写写“烟姐儿”的今天。眼下的农村今非昔比，改革开放几十年，新农村建设如火如荼。特别是国家的扶贫政策，几十年坚持下来，已经把数亿世代贫困的中国农民带出了饥饿地带，这是举世瞩目的伟大事业，这是对人类发展的极大贡献，全世界有正义感的人都对中国共产党人的这一历史功绩充分肯定。我本是个农民，怎么能无动于衷，怎么能不写呢？

我回到了故乡。这里有爱恨情仇，这里有过去生活的印记，这里有民族文化的基因。这里有荣获中共中央组织部授予的全国优秀乡镇党委书记称号、2002年底被中组部表彰为“全国农村基层干部标兵”的刘银昌。有被誉为“愚公支书”的王光国，父子接力，深山凿路42年。有全国劳动模范、优秀乡镇企业家、八峰村党支书姚绍斌带领村民20多年一直实践着“共富才算真富”这一目标，使八峰村发生了翻天覆地变化。我一次次被感动，我也被许多新问题缠绕。农村的空心化，年轻人的流失，环境污染，土地闲置，乡情的淡化，基层治理的艰难，国家资金投入的低效能，无不让人焦虑，但最根本的问题还是基层人才缺乏。中国农村正处在从乡土农村向现代农村改变的节点上，我无法沉默。

我尝试过写电影，写报告文学，但都难以包容如此丰富的内容。我便决定写长篇小说。我浏览过当下一些农村题材的小说，很多是在舒适的房间里写成的。作者对中国农村没有深入研究，作家主观性太强，有的把农民写得很灰暗，有的匠心太重，有的不接地气。我也曾想用一些新的手法来写，但鲜活的人物与故事似乎不容我去给他们穿上另一套衣服，不肯演出另一场活剧。我也试图给他们脸部多涂些民族特色的油彩，但他们素面朝天，不大喜欢矫揉与造作。我便采用了现实主义的手法，以鲜活的农事，丰富的信息，生动的故事作为底色。我没有刻意去拔高他们，我也没有自作主张去挖掘所谓深意，我就写变革中的人，写他们的焦虑，写他们的希望，写原生态，写真善美。我曾设计了几个高潮，想把斗争激化到死亡。但乡亲们不认可，他们说，祖祖辈辈生活在一起，什么事不好商量，非得死人？！所以，我就在作品中用温情的微风，吹送着人性之美，人情之美。时而来一点幽默，来一点史笔。我把24个节气埋藏在一年的农事中。小说中的敲梆岩，既是一个实有的交通阻隔，也是一个观念的固垒，农业文明要进步到现代文明，不是只去打一个洞子就行的。在鲜活的生活面前，我的所谓风格与技巧变得苍白，我被新的生活之潮裏胁，我忍不住跟着他们在白虎寨上大叫大喊。

我想用小小山村的巨变来为中国扶贫工作唱一曲赞歌。小说的初稿写出后，曾经得到湖北大学蔚蓝教授的具体指导，得到《民族文学》王文平先生、作家出版社张水舟、史佳丽同志很好的建议。书一出版，就在恩施自治州内引起了热烈反响。州委书记王海涛热情地肯定了这部书，中国作协少数民族文学委员会和州文联还为此召开了作品研讨会。我都是很感谢的。

中国的乡村治理，是一个极其艰难、极其复杂的工程，一些打工青年返乡创业，以全新的方式向贫困发起挑战，从根本上动摇了白虎寨的传统生活，由此触动了农民与土地这根最敏感的神经，引出了几代人在山村与城市，土地与商品，改革与传统，亲情与爱情，历史与现实间的挣扎与突围。主人公幺妹子是打工回乡青年建设新农村的新的典型。他们有了新的生活发现，建立起了自己的人生目标，他们已经自我更新，这才是中国农村的希望。她们的回乡，看似与城市化相背，其实这才是农村城镇化的真谛。没有了生龙活虎的人，新农村建设还有什么意义？农民为什么要进城？他们不是爱高楼大厦，他们是爱城市完备的基础设施和良好的社会服务。况且，能在城市真正立足发展的打工青年并非多数。几年前，我就曾给政府建议，除了鼓励青年人回乡，我们还有那么庞大的干部队伍，许多人闲着，为什么不可以动员一批人沉到村里去？！包括让很多退休的人才去乡村再创业。这些想法有的已经溶化到作品中去了。

我知道，《白虎寨》本可以打磨得更加精美的。它的获奖，是对作品的肯定，是对关注现实的写作的重视。我想以此“衔来佳作”告慰我的老师，告慰当年一起向贫困挑战的乡亲们。可惜最能写作的时段没有多写，如果还年轻10岁，也许会有一些雄心壮志的。

（8月2日，第十一届全国少数民族文学创作“骏马奖”在京揭晓，《白虎寨》获“骏马奖”长篇小说奖）





