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稻花香积极探索企业党建工作新模
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国防在线
2016.8.26 星期五
稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报讯 近日，省委有关部门到稻花香集团调研基层党建工作，在听取该集团党委副书记、工会主席方丽华“打造非公企业党建标杆”创新做法的汇报后，调研组对该集团积极探索“三创三强”非公企业党建新模式和做法给予肯定。
近年来，稻花香集团党委充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，始终以企业发展为中心，服务生产经营大局，积极探索创新组织模式强覆盖、创新活动载体强作为、创新价值体系强品牌的“三创三强”非公党建模式，坚持用品牌的思维促党建，成功树起了“和谐企业”“公益企业”“青春党建”等金字招牌。
据了解，该集团党委将党建工作与生产经营、企业文化等有机结合，让党建工作与企业发展同频共振，增强了企业凝聚力，促进了企业发展。其在2011年被授予“全国先进基层党组织”，稻花香亦连续13年入选“中国500最具价值品牌”。 （冯菊）