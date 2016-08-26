图文：红土地上，热血男儿亮剑推进美丽乡村建设中建一局二建筑有限公司进驻湖北精准服务提效能华发青岛路项目案名征集活动启动三举措护航“金三”运行稻花香积极探索企业党建工作新模式
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 第13版 国防在线
·图文：红土地上，热血男儿亮剑
·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
·稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报电子版
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13 国防在线 2016.8.26 星期五
稻花香积极探索企业党建工作新模式
    湖北日报讯 近日，省委有关部门到稻花香集团调研基层党建工作，在听取该集团党委副书记、工会主席方丽华“打造非公企业党建标杆”创新做法的汇报后，调研组对该集团积极探索“三创三强”非公企业党建新模式和做法给予肯定。
    近年来，稻花香集团党委充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，始终以企业发展为中心，服务生产经营大局，积极探索创新组织模式强覆盖、创新活动载体强作为、创新价值体系强品牌的“三创三强”非公党建模式，坚持用品牌的思维促党建，成功树起了“和谐企业”“公益企业”“青春党建”等金字招牌。
    据了解，该集团党委将党建工作与生产经营、企业文化等有机结合，让党建工作与企业发展同频共振，增强了企业凝聚力，促进了企业发展。其在2011年被授予“全国先进基层党组织”，稻花香亦连续13年入选“中国500最具价值品牌”。 （冯菊）


   
　