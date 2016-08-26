查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 稻花香积极探索企业党建工作新模式 湖北日报讯 近日，省委有关部门到稻花香集团调研基层党建工作，在听取该集团党委副书记、工会主席方丽华“打造非公企业党建标杆”创新做法的汇报后，调研组对该集团积极探索“三创三强”非公企业党建新模式和做法给予肯定。

近年来，稻花香集团党委充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，始终以企业发展为中心，服务生产经营大局，积极探索创新组织模式强覆盖、创新活动载体强作为、创新价值体系强品牌的“三创三强”非公党建模式，坚持用品牌的思维促党建，成功树起了“和谐企业”“公益企业”“青春党建”等金字招牌。

据了解，该集团党委将党建工作与生产经营、企业文化等有机结合，让党建工作与企业发展同频共振，增强了企业凝聚力，促进了企业发展。其在2011年被授予“全国先进基层党组织”，稻花香亦连续13年入选“中国500最具价值品牌”。 （冯菊）





