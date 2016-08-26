查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 丹江口市地税局 三举措护航“金三”运行 湖北日报讯 自“金三”成功上线以来，丹江口市地税局始终对其运行状况高度关注，在征管体制及岗责体系改革启动后，更以三举措保证金税三期系统的良好运行。

优化资源配置，强化落实力度。启动征管体制调整后，该局重新整合配置内部资源，以优质资源支撑“金三”运行，物尽其用，人尽其才。全局形成真抓实干新风貌，促进了“金三”上线后期工作稳步推进和落实。

多方联动协调，提高工作效率。通过对上线准备工作的全面总结和反思，该局进一步打通工作梗阻和部门沟通壁垒，保证信息传递和工作推进，有效提升了工作效率。

明确岗责体系，用好资源优势。及时优化人员岗责配置，以扩大职能及落实职责为抓手，明确人员岗责体系，做到各明其责、各司其职，解决了大量运行过程中的难题，确保“金三”平稳运行。

（陈倪君）





