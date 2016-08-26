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第13版 国防在线
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·推进美丽乡村建设
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·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
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图文：红土地上，热血男儿亮剑
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精准服务提效能
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华发青岛路项目案名征集活动启动
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三举措护航“金三”运行
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稻花香积极探索企业党建工作新模
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国防在线
2016.8.26 星期五
丹江口市地税局
三举措护航“金三”运行
湖北日报讯 自“金三”成功上线以来，丹江口市地税局始终对其运行状况高度关注，在征管体制及岗责体系改革启动后，更以三举措保证金税三期系统的良好运行。
优化资源配置，强化落实力度。启动征管体制调整后，该局重新整合配置内部资源，以优质资源支撑“金三”运行，物尽其用，人尽其才。全局形成真抓实干新风貌，促进了“金三”上线后期工作稳步推进和落实。
多方联动协调，提高工作效率。通过对上线准备工作的全面总结和反思，该局进一步打通工作梗阻和部门沟通壁垒，保证信息传递和工作推进，有效提升了工作效率。
明确岗责体系，用好资源优势。及时优化人员岗责配置，以扩大职能及落实职责为抓手，明确人员岗责体系，做到各明其责、各司其职，解决了大量运行过程中的难题，确保“金三”平稳运行。
（陈倪君）