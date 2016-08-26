图文：红土地上，热血男儿亮剑推进美丽乡村建设中建一局二建筑有限公司进驻湖北精准服务提效能华发青岛路项目案名征集活动启动三举措护航“金三”运行稻花香积极探索企业党建工作新模式
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 第13版 国防在线
·图文：红土地上，热血男儿亮剑
·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
·稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报电子版
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13 国防在线 2016.8.26 星期五
丹江口市地税局
三举措护航“金三”运行
    湖北日报讯 自“金三”成功上线以来，丹江口市地税局始终对其运行状况高度关注，在征管体制及岗责体系改革启动后，更以三举措保证金税三期系统的良好运行。
    优化资源配置，强化落实力度。启动征管体制调整后，该局重新整合配置内部资源，以优质资源支撑“金三”运行，物尽其用，人尽其才。全局形成真抓实干新风貌，促进了“金三”上线后期工作稳步推进和落实。
    多方联动协调，提高工作效率。通过对上线准备工作的全面总结和反思，该局进一步打通工作梗阻和部门沟通壁垒，保证信息传递和工作推进，有效提升了工作效率。
    明确岗责体系，用好资源优势。及时优化人员岗责配置，以扩大职能及落实职责为抓手，明确人员岗责体系，做到各明其责、各司其职，解决了大量运行过程中的难题，确保“金三”平稳运行。
（陈倪君）


   
　