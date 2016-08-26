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13
国防在线
2016.8.26 星期五
华发青岛路项目案名征集活动启动
湖北日报讯 近日，备受瞩目的“华发青岛路项目案名征集新闻发布会”在华发中城荟·荟美学馆隆重举行，众多文化名人、传媒精英、行业专家、企业领导齐聚一堂，共襄盛举。随着新闻发布会的召开，华发青岛路项目案名征集活动也正式启动。
武汉华发青岛路项目，位于百年历史文化核心区，华发青岛路项目肩负传承历史，链接未来的责任，计划以产业先行，重塑青岛路作为历史上金融核心的地位，引入金融、互联网+等创新产业，打造集文化创谷基地、创新金融产业带、风情文化商业街、典藏人文住宅于一体的开放式街区。
此次案名征集活动，分为“案名征集、网友票选、案名公布”三个阶段。案名征集时间为8月24日到9月5日，广大市民可通过微信搜索并关注武汉华发官方微信公众号“置业武汉”，点击“征名活动”即可参与。9月6日将由主办方和专家评审团选定8个入围案名；9月6日到11日为网友票选阶段；9月12日入选案名公布，最终得票数最高的案名为最终入选案名。活动还准备了iphone7、万元现金等大礼。