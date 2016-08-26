图文：红土地上，热血男儿亮剑推进美丽乡村建设中建一局二建筑有限公司进驻湖北精准服务提效能华发青岛路项目案名征集活动启动三举措护航“金三”运行稻花香积极探索企业党建工作新模式
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 第13版 国防在线
·图文：红土地上，热血男儿亮剑
·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
·稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报电子版
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13 国防在线 2016.8.26 星期五
华发青岛路项目案名征集活动启动
    湖北日报讯 近日，备受瞩目的“华发青岛路项目案名征集新闻发布会”在华发中城荟·荟美学馆隆重举行，众多文化名人、传媒精英、行业专家、企业领导齐聚一堂，共襄盛举。随着新闻发布会的召开，华发青岛路项目案名征集活动也正式启动。
    武汉华发青岛路项目，位于百年历史文化核心区，华发青岛路项目肩负传承历史，链接未来的责任，计划以产业先行，重塑青岛路作为历史上金融核心的地位，引入金融、互联网+等创新产业，打造集文化创谷基地、创新金融产业带、风情文化商业街、典藏人文住宅于一体的开放式街区。
    此次案名征集活动，分为“案名征集、网友票选、案名公布”三个阶段。案名征集时间为8月24日到9月5日，广大市民可通过微信搜索并关注武汉华发官方微信公众号“置业武汉”，点击“征名活动”即可参与。9月6日将由主办方和专家评审团选定8个入围案名；9月6日到11日为网友票选阶段；9月12日入选案名公布，最终得票数最高的案名为最终入选案名。活动还准备了iphone7、万元现金等大礼。


   
　