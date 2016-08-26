查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 华发青岛路项目案名征集活动启动 湖北日报讯 近日，备受瞩目的“华发青岛路项目案名征集新闻发布会”在华发中城荟·荟美学馆隆重举行，众多文化名人、传媒精英、行业专家、企业领导齐聚一堂，共襄盛举。随着新闻发布会的召开，华发青岛路项目案名征集活动也正式启动。

武汉华发青岛路项目，位于百年历史文化核心区，华发青岛路项目肩负传承历史，链接未来的责任，计划以产业先行，重塑青岛路作为历史上金融核心的地位，引入金融、互联网+等创新产业，打造集文化创谷基地、创新金融产业带、风情文化商业街、典藏人文住宅于一体的开放式街区。

此次案名征集活动，分为“案名征集、网友票选、案名公布”三个阶段。案名征集时间为8月24日到9月5日，广大市民可通过微信搜索并关注武汉华发官方微信公众号“置业武汉”，点击“征名活动”即可参与。9月6日将由主办方和专家评审团选定8个入围案名；9月6日到11日为网友票选阶段；9月12日入选案名公布，最终得票数最高的案名为最终入选案名。活动还准备了iphone7、万元现金等大礼。





