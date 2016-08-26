查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 硚口区地税局 精准服务提效能 湖北日报讯 精准服务是强调针对不同客体的差异化需求，对服务的力量和功能进行优化组合，精准找到着力点，提供定制服务。

近日，硚口区地税局先后走访了航天电工集团有限公司和湖北新华印务有限公司等高新制造企业，以走访座谈的形式探寻企业在“供给侧改革”和“营改增”等国家重点经济改革过程中的发展状况和存在问题，通过宣讲政策、派发宣传手册，畅通税企沟通，推进精准服务，切实解决企业实际困难。

调研座谈中，硚口区地税局调研组深入了解企业在“去杠杆、调结构”过程中面临的困境，针对企业咨询的相关税收政策，调研组列明清单逐条进行解读，对企业提出的具体诉求，调研组第一时间反馈给有关领导和部门，并以最快的速度给出回复。湖北新华印务有限公司董事长感叹：“炎炎烈日晒出的是硚口地税服务的温度，有你们的支持，我们一定会闯过难关，做大做强，用优良业绩回报政府的支持！”

（杨建勋 肖恺乐）





