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第13版 国防在线
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·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
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华发青岛路项目案名征集活动启动
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三举措护航“金三”运行
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稻花香积极探索企业党建工作新模
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国防在线
2016.8.26 星期五
中建一局二建筑有限公司进驻湖北
湖北日报讯 近日，被誉为“工业建筑先锋”的中国建筑一局（集团）有限公司（简称中建一局）旗下第二建筑有限公司落户湖北武汉，并携手湖北东汇投资集团有限公司为战略合作伙伴，双方共同以高起点、高品质助力湖北经济发展，彰显“铁军”风采。这标志着中建一局进军中部，服务湖北的战略布局正式展开。
中建一局集团第二建筑有限公司（简称中建一局二公司）企业信用等级为AAA级，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、地基与基础工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、预拌商品混凝土专业二级等多项资质，并在华北、华东、华南、东北设有区域分公司。
近几年，公司先后荣获“全国用户满意企业”“全国贯彻实施建筑施工安全标准示范单位”“中国建筑行业百佳雇主单位”等先进集体殊荣。公司集60年“建筑铁军”光荣传统和现代经营管理理念于一身，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观，发扬“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，勇当“中国建筑”发展的开路先锋，在传承和创新中实现新跨越。