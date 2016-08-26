查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 湖北日报讯 近日，被誉为“工业建筑先锋”的中国建筑一局（集团）有限公司（简称中建一局）旗下第二建筑有限公司落户湖北武汉，并携手湖北东汇投资集团有限公司为战略合作伙伴，双方共同以高起点、高品质助力湖北经济发展，彰显“铁军”风采。这标志着中建一局进军中部，服务湖北的战略布局正式展开。

中建一局集团第二建筑有限公司（简称中建一局二公司）企业信用等级为AAA级，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、地基与基础工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、预拌商品混凝土专业二级等多项资质，并在华北、华东、华南、东北设有区域分公司。

近几年，公司先后荣获“全国用户满意企业”“全国贯彻实施建筑施工安全标准示范单位”“中国建筑行业百佳雇主单位”等先进集体殊荣。公司集60年“建筑铁军”光荣传统和现代经营管理理念于一身，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观，发扬“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，勇当“中国建筑”发展的开路先锋，在传承和创新中实现新跨越。





