图文：红土地上，热血男儿亮剑推进美丽乡村建设中建一局二建筑有限公司进驻湖北精准服务提效能华发青岛路项目案名征集活动启动三举措护航“金三”运行稻花香积极探索企业党建工作新模式
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 第13版 国防在线
·图文：红土地上，热血男儿亮剑
·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
·稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报电子版
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13 国防在线 2016.8.26 星期五
中建一局二建筑有限公司进驻湖北
    湖北日报讯 近日，被誉为“工业建筑先锋”的中国建筑一局（集团）有限公司（简称中建一局）旗下第二建筑有限公司落户湖北武汉，并携手湖北东汇投资集团有限公司为战略合作伙伴，双方共同以高起点、高品质助力湖北经济发展，彰显“铁军”风采。这标志着中建一局进军中部，服务湖北的战略布局正式展开。
    中建一局集团第二建筑有限公司（简称中建一局二公司）企业信用等级为AAA级，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、地基与基础工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、预拌商品混凝土专业二级等多项资质，并在华北、华东、华南、东北设有区域分公司。
    近几年，公司先后荣获“全国用户满意企业”“全国贯彻实施建筑施工安全标准示范单位”“中国建筑行业百佳雇主单位”等先进集体殊荣。公司集60年“建筑铁军”光荣传统和现代经营管理理念于一身，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观，发扬“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，勇当“中国建筑”发展的开路先锋，在传承和创新中实现新跨越。


   
　