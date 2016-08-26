图文：红土地上，热血男儿亮剑推进美丽乡村建设中建一局二建筑有限公司进驻湖北精准服务提效能华发青岛路项目案名征集活动启动三举措护航“金三”运行稻花香积极探索企业党建工作新模式
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 第13版 国防在线
·图文：红土地上，热血男儿亮剑
·推进美丽乡村建设
·中建一局二建筑有限公司进驻湖北
·精准服务提效能
·华发青岛路项目案名征集活动启动
·三举措护航“金三”运行
·稻花香积极探索企业党建工作新模式
湖北日报电子版
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13 国防在线 2016.8.26 星期五
咸宁市咸安区
推进美丽乡村建设
    湖北日报讯 近年来，咸宁市咸安区依托自身资源优势，树立“三种理念”狠抓美丽乡村建设，取得了令人瞩目的成果。
    树立连片整治是美丽乡村建设的重要载体理念，围绕各村特点选景点，打造农耕文化、田园文化、生态文化特色村。实现了既达到整治效果、村民也满意的目的。
    树立美丽乡村建设要与民俗文化传承紧密结合的理念，注重挖掘和整理本地的乡土文化，抓住独具特色民俗灵魂，释放文化魅力，使美丽乡村建设让人们感受得到乡俗、体验得到乡情、听得到乡声、品尝得到乡味、感悟得到乡思，最终留住乡愁。
    树立美丽乡村建设要充分利用自然地貌的理念，不搞标新立异、大拆大建，在充分尊重农村原始面貌的基础上，根据山势、坡势、湾势，因地制宜造景。 （王成高 周文平）


   
　