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第13版 国防在线
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华发青岛路项目案名征集活动启动
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三举措护航“金三”运行
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稻花香积极探索企业党建工作新模
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国防在线
2016.8.26 星期五
咸宁市咸安区
推进美丽乡村建设
湖北日报讯 近年来，咸宁市咸安区依托自身资源优势，树立“三种理念”狠抓美丽乡村建设，取得了令人瞩目的成果。
树立连片整治是美丽乡村建设的重要载体理念，围绕各村特点选景点，打造农耕文化、田园文化、生态文化特色村。实现了既达到整治效果、村民也满意的目的。
树立美丽乡村建设要与民俗文化传承紧密结合的理念，注重挖掘和整理本地的乡土文化，抓住独具特色民俗灵魂，释放文化魅力，使美丽乡村建设让人们感受得到乡俗、体验得到乡情、听得到乡声、品尝得到乡味、感悟得到乡思，最终留住乡愁。
树立美丽乡村建设要充分利用自然地貌的理念，不搞标新立异、大拆大建，在充分尊重农村原始面貌的基础上，根据山势、坡势、湾势，因地制宜造景。 （王成高 周文平）