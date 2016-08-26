查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 咸宁市咸安区 推进美丽乡村建设 湖北日报讯 近年来，咸宁市咸安区依托自身资源优势，树立“三种理念”狠抓美丽乡村建设，取得了令人瞩目的成果。

树立连片整治是美丽乡村建设的重要载体理念，围绕各村特点选景点，打造农耕文化、田园文化、生态文化特色村。实现了既达到整治效果、村民也满意的目的。

树立美丽乡村建设要与民俗文化传承紧密结合的理念，注重挖掘和整理本地的乡土文化，抓住独具特色民俗灵魂，释放文化魅力，使美丽乡村建设让人们感受得到乡俗、体验得到乡情、听得到乡声、品尝得到乡味、感悟得到乡思，最终留住乡愁。

树立美丽乡村建设要充分利用自然地貌的理念，不搞标新立异、大拆大建，在充分尊重农村原始面貌的基础上，根据山势、坡势、湾势，因地制宜造景。 （王成高 周文平）





