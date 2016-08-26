查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 国防在线 ·图文：红土地上，热血男儿亮剑 ·推进美丽乡村建设 ·中建一局二建筑有限公司进驻湖北 ·精准服务提效能 ·华发青岛路项目案名征集活动启动 ·三举措护航“金三”运行 ·稻花香积极探索企业党建工作新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：红土地上，热血男儿亮剑 · 推进美丽乡村建设 · 中建一局二建筑有限公司进驻湖北 · 精准服务提效能 · 华发青岛路项目案名征集活动启动 · 三举措护航“金三”运行 · 稻花香积极探索企业党建工作新模 13 国防在线 2016.8.26 星期五 图文：红土地上，热血男儿亮剑 ——记“联合精英-2016”军事项目竞赛 湖北日报讯 图为：“联合精英-2016”在红四方面军诞生地——红安拉开帷幕，学员们整装待发。

图为：水中翻越横木，突破障碍。

图为：瞄准标靶，射击！负重17公斤徒步，挑战体力极限。

图为：水中破袭完成，抢滩登陆。

图为：英国皇家海军学院代表队与中国学员交流参赛心得。



记者 李婷 通讯员 熊峰 摄影 礼刚 晓军 迦程 德顺



大别山南麓，正经历65年来最漫长的酷暑。270余名军校学员、国防生、士官学员，顶着烈日，在这片红色土地上，穿越山地丛林、破译密码、跨越障碍……展开了一场挑战极限的“大比武”。

36小时野外和水域两栖竞技，3阶段14个科目，这些曾经稚嫩的热血男儿，正熔炼成熟。



目标

向实战聚焦、向部队靠拢



23日至24日，海军工程大学联合国防科技大学等10所全军院校、清华大学等7所国防生院校和英国皇家海军学院，齐聚红四方面军诞生地——红安县七里坪镇，举办“联合精英-2016”军事项目竞赛。旨在通过军事基础课程教学训练方法的实战化改革，促进人才培养进一步向实战聚焦、向部队靠拢。

据介绍，此次竞赛依据《中国人民解放军军事训练与考核大纲》和《军队院校军事基础课程教学基本要求》，以特种作战为竞赛战术背景，设置特种侦察、陆上突击、隐蔽破袭三个模块，共涉及14个项目；其中特种侦察模块包括目标搜索、通过障碍、行军宿营、手枪夜间射击等内容；陆上突击模块包括车辆抢修、武装奔袭、步枪射击、手雷投准等内容；隐蔽破袭模块包括水中障碍、着装游泳、武装泅渡、战场急救、船只机动等内容。

参赛队按班组编制参赛，来自国内外、军内外19个院校29支代表队分成军队校际本科组、军队校际士官组、国防生院校组、海军工程大学校内组和国际代表队5个组，携带规定装备、器材和给养，在野外条件和自然水域下连续作业，完成各组全部竞赛项目，全程约为36小时。



体力智力双考验

穿越山地丛林，编程破译密码



一张1：2.5万地形图，10分钟内，须完成图上作业和路线规划。目标搜索是首个竞赛项目，要求学员根据地图，在25余平方公里的地域，150分钟时限内，完成22个目标的情报搜集，到达指定点后，徒步行军至宿营点。

在闷热潮湿的丛林中，即使不动都满身汗。学员们戴着头盔、随身携带指北针、手榴弹、自动步枪等行军装备，负重约17公斤在山林中急速穿梭，常常一到目标点，全身都在滴水。

而这才刚开始，体能大量消耗情况下，他们还需开动脑筋，破译C语言程序密码，才能完成战术点目标的情报搜集。

这绝对是体力和智力的双重考验。以“学霸”著称的清华大学国防生队，冷静分析程序，“程序的目的是要跳出死循环进行解锁”、“程序的后半段有暗示”……你一言我一语，很快顺利获取了坐标信息。

不是所有参赛队都能一帆风顺，一些小组在数次失败后，不得不选择放弃，而清华大学不负众望，获目标搜索单项奖国防生组冠军。“战争不是只需要发达的四肢，还要有灵活的头脑。”此次竞赛，在常规军事技能和体能竞技基础上，融入信息化元素成为一大亮点。



水陆两栖均磨炼

着军装水下60公分破袭救人



“爬也要爬到终点，这是我们的信念。”海工2代表队班长刘远被晒得黝黑，脸上淌着豆大的汗珠，带领8位学员，在山间田埂奔走2小时，负重徒步15公里后，唱着校歌到达露营点，赢来其他学员的掌声，“我们很累，但是我们能坚持。”

前一刻还在陆上突袭，下一秒就要水中破袭。“敌战核心区水雷密布、桥梁毁坏，勇士们必须奋勇一战。”在隐蔽破袭模块，学员们由丛林猛虎变身水上蛟龙，通过高台滑梯、鱼雷管、油污池等6组障碍物后，须抢滩登陆。

从水面以下60公分，油污池下方潜泳通过，是水中障碍最难环节。

水陆两栖作战是海军特长，对陆军院校来说则是弱项。此次军事竞赛，着眼多兵种协同训练，科目设置上，让陆军院校、海军院校都能参与其中，构建不同军事院校之间训练交流平台，在激烈竞技中相互学习。

“不管是学士、硕士、博士，首先得是一名战士。”海军工程大学校长韩小虎介绍，举办此次竞赛，着眼于实战化教学改革，也是对组织联合军事竞技的探索。



信息化战训新样态

36小时野外生存，视频实时监控赛场



“每个学员都有视频画面，实时放送。”36小时野外生存和自然水域下连续竞赛，所有学员的一举一动都可实时监控。

据介绍，竞赛指挥部利用基于移动通信系统的视频传输手段、基于北斗系统的地理信息态势监控手段，在武汉海工大校本部、红安赛场、木兰湖赛场设立多个导播中心。

比赛全程，参赛队员携带高科技可视装备，可增大视野，了解周围环境信息。与此同时，可将视频信息实时传递到后方指挥部，供评判掌控。

记者现场看到，在海工大的导播中心，不仅每个学员都有实时视频画面，学员携带的GPS能实时反馈参赛队员与目标的距离、差角，指挥部可全程实时监控参赛部队动向。“小米加步枪，早已不能应对现代战争。”这项技术的实现，对于探索野外训练环境信息化有十分重要的意义，同时为决策提供有力支持。



英国皇家海军学院代表队获颁“特别参与奖”



正在海军工程大学交流培训的英国皇家海军学院学员，组成此次竞赛19支队伍中唯一一支国际代表队。

该代表队由一名上尉领队和4名学员组成，平均年龄24岁。竞赛第一天，因无法适应高温天气，一位学员中暑晕倒，全天弃赛。学员Brophy说，“在英国，几乎不可能有这样的极端气候。”“印象深刻！”谈及中国学员在竞赛中的表现，ChrisNutting上尉直言，中国军校生能力很强，从竞赛中可看出，他们能适应各种艰苦环境，充满激情和活力。

14个科目竞赛中，皇家海军学院代表队参加了车辆抢修、步枪射击、水中障碍、着装游泳等多个项目，获颁“特别参与奖”。

据了解，海军工程大学从2014年开始，与英国皇家海军学院进行校际交流；该校也将于9月派学员去英国皇家海军学院驻训。





