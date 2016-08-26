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 第12版 体育
·图文：我省奥运健儿再启征程
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
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湖北日报电子版
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12 体育 2016.8.26 星期五
体坛简讯
    湖北日报讯 前FIFA主席布拉特25日在国际体育仲裁法庭出席听证会，为自己为期6年的“禁足令”展开最后一次上诉，并表示不论裁决结果如何他都接受。布拉特在听证会上再次重申，支付给普拉蒂尼200万瑞士法郎是FIFA欠法国人的，他强调，“欠债还钱天经地义。”


   
　