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体坛简讯
12
体育
2016.8.26 星期五
体坛简讯
湖北日报讯 前FIFA主席布拉特25日在国际体育仲裁法庭出席听证会，为自己为期6年的“禁足令”展开最后一次上诉，并表示不论裁决结果如何他都接受。布拉特在听证会上再次重申，支付给普拉蒂尼200万瑞士法郎是FIFA欠法国人的，他强调，“欠债还钱天经地义。”