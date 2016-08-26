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 第12版 体育
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湖北日报电子版
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12 体育 2016.8.26 星期五
图文：“体育+旅游”风生水起
2016年中国体育旅游精品我省喜中11项
    湖北日报讯 图为：省内外著名自然景区的自行车骑行赛，受到越来越多游客的青睐。（记者田悦 摄）

    （记者陈熹）昨日从省旅游委获悉，我省11个项目入选2016年中国体育旅游精品项目，入选比例高于全国平均水平，这标志着我省体育旅游质量和整体竞争力不断提升。其中，神农架有两个项目分别入选全国十佳景区和十佳线路，一个项目入选精品景区，成为全省最大赢家。
    神农架国际滑雪场获评“中国体育旅游十佳精品景区”，是我省唯一一家入选十佳精品的景区。神农架国际滑雪场位于海拔2000米高的神农架酒壶坪，是华中地区第一家规模最大、采用人工造雪和天然雪相结合的滑雪场，日最大游客接待量可达1万人。据统计，从2015年至2016年雪季，该景区共接待滑雪游客12.1万人。
    除神农架国际滑雪场外，神农架野人五项户外体验线路入选了“中国体育旅游十佳精品线路”。这五项户外线路为：登临华中屋脊、探秘神农谷底、穿越盐麻古道、骑乘大九湖、徒步漳宝河谷。
    此外，神农架天燕滑雪场、东方山体育旅游景区、恩施坪坝营生态休闲旅游区还入选精品景区；枝江市环百里洲自行车赛道、英山毕升大峡谷线路、宣恩锣圈岩体育休闲线路入选精品线路；武汉马拉松、武汉网球公开赛、神农架两岸大学生自行车挑战入选精品赛事。
    近年来，全省大力发展“旅游+体育”，各地“旅游+体育”玩得风生水起，神农架两个滑雪场年年爆满；“漂流之乡”黄冈的全国漂流大赛如火如荼；武汉马拉松吸引了数万人报名，拉动经济收入过亿。“十三五”期间，我省将进一步做大“旅游+体育”产业，着力打造露营基地、知名体育旅游赛事等项目。


   
　