查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：我省奥运健儿再启征程 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：奥运明星忙些啥？ ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·关于调整手续费商户告知函 ·凯美瑞十周年纪念版武汉上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·国足大阵就缺张玉宁 ·图文：“体育+旅游”风生水起 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：我省奥运健儿再启征程 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：奥运明星忙些啥？ · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 关于调整手续费商户告知函 · 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 国足大阵就缺张玉宁 · 图文：“体育+旅游”风生水起 · 体坛简讯 12 体育 2016.8.26 星期五 国足大阵就缺张玉宁 湖北日报讯 9月1日，中国男足将在2018年世预赛亚洲区12强赛的首战中与韩国队展开较量，正在沈阳备战的国足昨晚等来了山东鲁能国脚蒿俊闵和赵明剑的归队，目前他们还剩下最后一名队员，那就是这支国足中唯一的一名海归球员——张玉宁，效力于荷甲维特斯队的他将于28日向国足报到。

由于于汉超、荣昊等主力球员意外受伤，加之杨旭等球员因在联赛中无法出场而无缘本次12强赛，所以中韩之战，国足的阵容有可能会发生新的变化，最终国足的首发11人会是谁，至今仍是待解之谜。

自22日开始在沈阳集结，国足一直未能聚齐所有的球员，随着参加完亚冠联赛八强战的上海上港与山东鲁能国脚们的到来，高洪波终于可以演练他的主力阵容了。但这其中还缺一人，他就是张玉宁，作为国足阵中最年轻的前锋，不到20岁的他是否会出现在首发阵容中，需要高洪波根据他到队后的身体状况，以及与韩国之战的战术需要来最后敲定，但可以确认的是，在12强赛中，张玉宁一定会获得登场亮相的机会。

昨日沈阳气温由25℃骤降至18℃，考虑到队员们刚刚打完联赛，加之上港与鲁能队的国脚才从亚冠赛场归来，身体普遍较为疲劳，所以高洪波临时取消了训练，给队员们放了一个短假。

从今天起，国足将进行正常的训练，但仍会按高洪波的要求，只开放前10分钟，然后继续封训。专供国足训练用的沈阳奥体中心外围的一块训练场也被围了个严严实实。高洪波此举一是为避免干扰，二是为了战术保密。据了解，这几天，国足的训练量并不大，主要侧重于恢复。真正的技战术训练，有可能会在29日赴韩国前进行，届时，国足的主力阵容将完成最后的磨合，浮出水面。

（通讯员 叶青）





