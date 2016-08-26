查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：我省奥运健儿再启征程 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：奥运明星忙些啥？ ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·关于调整手续费商户告知函 ·凯美瑞十周年纪念版武汉上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·国足大阵就缺张玉宁 ·图文：“体育+旅游”风生水起 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：我省奥运健儿再启征程 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：奥运明星忙些啥？ · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 关于调整手续费商户告知函 · 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 国足大阵就缺张玉宁 · 图文：“体育+旅游”风生水起 · 体坛简讯 12 体育 2016.8.26 星期五 中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，太平人寿保险有限公司来凤营销服务部取得《经营保险业务许可证》，现予以公告。

太平人寿保险有限公司来凤营销服务部

许可证流水号：0159485

机构编码：000027422827001

成立日期：2016年8月9日

机构住所：来凤县翔凤镇解放路175号

业务范围：在来凤县行政辖区内开展以下业务：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险，团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。

发证日期：2016年8月9日





