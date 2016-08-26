查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：我省奥运健儿再启征程 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：奥运明星忙些啥？ ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·关于调整手续费商户告知函 ·凯美瑞十周年纪念版武汉上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·国足大阵就缺张玉宁 ·图文：“体育+旅游”风生水起 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：我省奥运健儿再启征程 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：奥运明星忙些啥？ · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 关于调整手续费商户告知函 · 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 国足大阵就缺张玉宁 · 图文：“体育+旅游”风生水起 · 体坛简讯 12 体育 2016.8.26 星期五 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 湖北日报讯 近日，广汽丰田凯美瑞十周年纪念版在武汉正式上市，为消费者带来了更具价值的中高级轿车购买选择。新车共推出9款车型，售价区间为18.78万元至32.98万元。

凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计，全车系换挡杆变更为真皮包裹，中高配车型对下进气格栅、侧进气口、后保险杠和门边镀铬饰条进行加饰优化。动力和油耗方面，全系新搭载智能节油启停系统，与2.0L双喷射系统直喷发动机、2.5L智能谐波增压发动机，以及6速手自一体变速箱，综合工况下，2.5L车型油耗从百公里7.8升降低到7.0升，2.0L车型油耗从百公里7.0升降低到6.7升。

在安全配置上，2.0E精英版新增VSC车身稳定控制系统，从而实现全系标配VSC系统，2.5HQ双擎旗舰版率先导入丰田LDW车道偏离预警系统、AHB自动远光灯控制系统，和原有的ACC自适应巡航控制系统、BSM盲点监测系统、PCS预碰撞警示系统等科技装备，构建全方位智能安全堡垒。在车内环保方面，2.5L全系车型搭载了Nanoe纳米负离子发生器，为驾乘者提供健康环保的“车内氧吧”。

十年凯美瑞，改变的是不断升级的产品力，不变的是极致均衡的造车精神和精益求精的匠心品质。





