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体坛简讯
12
体育
2016.8.26 星期五
凯美瑞十周年纪念版武汉上市
湖北日报讯 近日，广汽丰田凯美瑞十周年纪念版在武汉正式上市，为消费者带来了更具价值的中高级轿车购买选择。新车共推出9款车型，售价区间为18.78万元至32.98万元。
凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计，全车系换挡杆变更为真皮包裹，中高配车型对下进气格栅、侧进气口、后保险杠和门边镀铬饰条进行加饰优化。动力和油耗方面，全系新搭载智能节油启停系统，与2.0L双喷射系统直喷发动机、2.5L智能谐波增压发动机，以及6速手自一体变速箱，综合工况下，2.5L车型油耗从百公里7.8升降低到7.0升，2.0L车型油耗从百公里7.0升降低到6.7升。
在安全配置上，2.0E精英版新增VSC车身稳定控制系统，从而实现全系标配VSC系统，2.5HQ双擎旗舰版率先导入丰田LDW车道偏离预警系统、AHB自动远光灯控制系统，和原有的ACC自适应巡航控制系统、BSM盲点监测系统、PCS预碰撞警示系统等科技装备，构建全方位智能安全堡垒。在车内环保方面，2.5L全系车型搭载了Nanoe纳米负离子发生器，为驾乘者提供健康环保的“车内氧吧”。
十年凯美瑞，改变的是不断升级的产品力，不变的是极致均衡的造车精神和精益求精的匠心品质。