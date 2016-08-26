查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：我省奥运健儿再启征程 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：奥运明星忙些啥？ ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·关于调整手续费商户告知函 ·凯美瑞十周年纪念版武汉上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·国足大阵就缺张玉宁 ·图文：“体育+旅游”风生水起 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：我省奥运健儿再启征程 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：奥运明星忙些啥？ · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 关于调整手续费商户告知函 · 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 国足大阵就缺张玉宁 · 图文：“体育+旅游”风生水起 · 体坛简讯 12 体育 2016.8.26 星期五 关于调整手续费商户告知函 湖北日报讯 尊敬的各位特约商户：

根据国家发改委、人民银行《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格Z2016Z557号）联合发文要求。从2016年9月6日起调整现行的刷卡收费标准，实施借、贷记卡差别计算手续费。根据文件精神，商户手续费中发卡银行和银联转接成本为：借记卡按交易金额的0.3825%，单笔16.25元封顶；贷记卡按照交易金额的0.5025%，无封顶。收单机构在此成本上自主市场定价。

根据以上文件精神，我司对商户定价将适当加上收单成本，并于2016年9月6日零点对入网商户进行新价格的系统切换。请广大商户在2016年8月31日前与我司联系相关调价事宜，若我司未收到商户联系函件或电话，统一在2016年9月6日执行新的收费标准。

联系电话：95156（也可与对口服务的客户经理联系）

通联支付网络服务股份有限公司湖北分公司

2016年8月





