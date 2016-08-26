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 第12版 体育
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·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
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·关于调整手续费商户告知函
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湖北日报电子版
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12 体育 2016.8.26 星期五
关于调整手续费商户告知函
    湖北日报讯 尊敬的各位特约商户：
    根据国家发改委、人民银行《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（发改价格Z2016Z557号）联合发文要求。从2016年9月6日起调整现行的刷卡收费标准，实施借、贷记卡差别计算手续费。根据文件精神，商户手续费中发卡银行和银联转接成本为：借记卡按交易金额的0.3825%，单笔16.25元封顶；贷记卡按照交易金额的0.5025%，无封顶。收单机构在此成本上自主市场定价。
    根据以上文件精神，我司对商户定价将适当加上收单成本，并于2016年9月6日零点对入网商户进行新价格的系统切换。请广大商户在2016年8月31日前与我司联系相关调价事宜，若我司未收到商户联系函件或电话，统一在2016年9月6日执行新的收费标准。
    联系电话：95156（也可与对口服务的客户经理联系）
通联支付网络服务股份有限公司湖北分公司
2016年8月


   
　