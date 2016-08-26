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图为：女排主教练郎平和队长惠若琪在赛场上身经百战，上电视综艺节目也配合得非常默契。（转自惠若琪微博）

图为：戴上张继科的里约奥运会金牌，黄永玉老先生开怀大笑。（转自张继科微博）



中国奥运健儿回国后，大家都关注着他们的一举一动，这些体育明星们在忙些什么呢？



傅园慧“不洗手”



在里约奥运会期间凭借“洪荒之力”和“表情包”成为新晋“网红”的傅园慧，回国后也展现了网红当仁不让的号召力。除了应付直播和访谈的邀约，傅园慧在空闲之际还和队友们游玩北京。她在网上晒出自己和队友叶诗文等人在游乐园的照片，还特别表示这并不是在“打广告”。

但对于傅园慧而言，最让她激动的事情莫过于习近平主席在人民大会堂会见中国体育代表团，当习主席和其他党和国家领导人与站在第一排的她亲切握手后，她发出了微博表示：“真的控制不住我自己，太让人激动了，我不洗手了，我不洗手了。”



女排“荧屏女神”



在奥运会结束后，中国女排成为最受欢迎的团队，郎平也第一时间带着女排姑娘们参加了某电视台的综艺节目录制，还大玩时尚变装让观众们惊艳了一把，感叹“女排个个都是长腿超模！”

在节目中，姑娘们来了个大爆料。当郎平叹说自己和先生没什么浪漫时，惠若琪在一旁表示，“没有！他们特别浪漫！在漳州训练基地的时候，我们看到郎导跟王老师依偎在一起晒太阳，当时的感觉就是好想帮他们唱一首《最浪漫的事》。”

朱婷是黄晓明的粉丝，节目组特意连线远在美国的黄晓明，为朱婷录制了一段VCR，惹得她害羞大呼意外。现场观众直呼过瘾，“没想到你们是这样的女排！”



张继科“拜码头”



不少奥运健儿回国后都在准备各自所在高校开学后的学习生活，不过乒乓球“大满贯”张继科学的内容很“高大上”——他拜访了中国国画大师黄永玉先生。张继科在个人社交网络上写道：“非常荣幸，有机会拜访黄永玉老先生。感受到艺术家激情地、真诚地向世界表明自己的个性，艺术自然就成了启发人们对生活的热血的一种媒介。体育人和奥林匹克亦当如此吧。”

张继科还晒出一张黄老先生手拿金牌开怀大笑的照片，张继科在一旁搂着大师的肩膀。看来，体坛“张志摩”（借意徐志摩）真是学无止境。

（通讯员 刘凡）





