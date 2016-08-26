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体坛简讯
12
体育
2016.8.26 星期五
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，太平人寿保险有限公司荆州区支公司获准迁址，现予以公告。
太平人寿保险有限公司荆州区支公司
许可证流水号：0159488
机构编码：000027421003
成立日期：2009年9月18日
原机构住所：荆州市荆州区迎宾路14-13号
现机构住所：荆州市沙市区塔桥路37号楚豪大厦三楼西侧
业务范围：在荆州市行政辖区内开展以下业务：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险，团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。
发证日期：2016年8月4日