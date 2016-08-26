查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：我省奥运健儿再启征程 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：奥运明星忙些啥？ ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·关于调整手续费商户告知函 ·凯美瑞十周年纪念版武汉上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·国足大阵就缺张玉宁 ·图文：“体育+旅游”风生水起 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：我省奥运健儿再启征程 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：奥运明星忙些啥？ · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 关于调整手续费商户告知函 · 凯美瑞十周年纪念版武汉上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 国足大阵就缺张玉宁 · 图文：“体育+旅游”风生水起 · 体坛简讯 12 体育 2016.8.26 星期五 里约归来备战全运 图文：我省奥运健儿再启征程 湖北日报讯 图为：24日晚，王霜在家乡亮相全国女足锦标赛。

图为：比赛中眉骨受伤流血，王霜仍不失斗志。（记者 时龚 摄）



昨日下午，里约奥运会中国体育代表团在人民大会堂受到党和国家领导人的亲切接见，在合影留念时，我省跳水运动员刘蕙瑕和羽毛球运动员赵芸蕾荣幸地站在第一排。会见活动的结束，意味着中国军团的里约奥运之旅画上了句号。对于参加里约奥运的湖北健儿来说，他们中的大多数人又要为备战天津全运会开启新的征程。



刘蕙瑕

先访港再回武汉



在里约奥运会上，拿了金牌却因没跳好而自责大哭的刘蕙瑕，让不少人直呼，这姑娘对自己要求太高，大眼睛的萌妹子也给大家留下了深刻的印象。23日，刘蕙瑕随中国跳水队回到北京。许久未吃到中餐的小丫头，在微博上感叹：中餐，我回来啦！

不过，回国后的刘蕙瑕还要继续忙碌。参加了昨日下午在人民大会堂举行的接见大会后，今日刘蕙瑕将随内地奥运精英代表团访问香港和澳门。结束港澳之行后，她才能回到武汉。据我省游跳中心主任朱庆民透露，刘蕙瑕在武汉只能稍作停留，就将返回国家队恢复训练，开始备战明年的全运会。此前她曾打算与父亲出游的计划，恐怕只能延期了。



赵芸蕾

首要目标交论文



在里约混双铜牌争夺战中，拿下最后一分，赵芸蕾举起球拍，向全场观众示意，这位30岁老将的奥运生涯就此画上句号。尽管作为奥运会混双头号种子，她和搭档张楠在赛前被视为夺冠大热，但收获一枚铜牌已经让赵芸蕾满足。赛后，她还抽空在网上进行直播，与网友们进行互动。“里约周期的后两年碰到很多困难，能够坚持下来，比拿金牌还值得为自己骄傲。”赵芸蕾说。

挥拍告别奥运赛场，赵芸蕾说她并不会停下人生的脚步。“我会先回北京体育大学把我的论文完成，拿到硕士学位。”对于明年的天津全运会，赵芸蕾坦言，只要省里需要，她会义不容辞。



尹成昕

29日又战全锦赛



刘蕙瑕里约夺冠延续了湖北“届届见金”的辉煌，而小将尹成昕在里约奥运会花游泳池里拿下的一块银牌，则实现了奥运会湖北花游奖牌零的突破。

从2013年进入国家队，尹成昕在训练场外度过的每一分钟都是在减肥、控制饮食。4年时间，她几乎没能和父母吃过一次正常的饭菜。从里约捧回了银牌，21岁的尹成昕和队友畅快淋漓享受了一次冰激凌“大餐”。不过，短暂的幸福过后，她又将重新启程。“尹成昕明天上午回武汉，之前因为控体重身体需要调整，这两天要去医院看看，29号我们花游队去上海参加全国锦标赛。后面接下来就要开始为天津全运会备战了。”说起尹成昕的行程，朱庆民无奈地笑着说，“一战接一战，没办法呀。”

记者还了解到，作为中国奥运代表团年龄最小的选手，我省14岁游泳小花艾衍含已经投入到训练备战中。



王霜

在家门口拼到流血



作为湖北女足奥运第一人，武汉妹子王霜在里约为湖北足球写上了浓重的一笔，在与德国队的比赛中她罚丢了自己创造的一粒点球，错失扳平比分的机会，但技术特色鲜明的霜妹子毫无疑问将成为中国女足未来的核心。中国女足止步八强后，王霜也随队提前回国。刚刚走下奥运赛场，在武汉塔子湖基地举行的2016全国女子足球锦标赛上，王霜又身披大连权健战袍再度出战。

24日晚间，2016全国女足锦标赛第二阶段的比赛在湖北武汉和山东滕州拉开战幕，其中全锦赛前八名的赛事将在武汉进行。长春、山东、大连、江苏、武汉、天津、河北、北京等8支球队，将角逐2016女足锦标赛冠军。这是年初转会大连权健后，王霜首次回到家乡比赛，一心争冠的她自然不想再次遗憾。不过，24日晚首场对阵江苏苏宁队时，王霜在开场仅20分钟就因与对手争顶，导致眉骨受伤离场，并被紧急送往医院后缝了8针。 （记者 马明玉）





