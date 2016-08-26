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第11版 综合新闻
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·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
·图文：确保校园用电安全
·全民阅读，怎么读？
·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖”
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图文：点亮诗意江城的浪漫星空
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我省已捐献器官志愿者人数位居全
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曹文轩荣获“国际安徒生奖”
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第三届社区公益创投大赛落幕
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陌生战友为重症老兵募捐万余元
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图文：确保校园用电安全
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全民阅读，怎么读？
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图文：许你一纸婚书 岁月静好意
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诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖
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综合新闻
2016.8.26 星期五
图文：确保校园用电安全
湖北日报讯 24日，国网孝感孝南供电公司党员服务队员来到东山头学校，开展校园用电安全隐患大排查，确保学校开学后安全可靠供电。
（记者 陈迹 视界网 肖强 实习生 龚芷薇 摄）