查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 图文：确保校园用电安全 湖北日报讯 24日，国网孝感孝南供电公司党员服务队员来到东山头学校，开展校园用电安全隐患大排查，确保学校开学后安全可靠供电。

（记者 陈迹 视界网 肖强 实习生 龚芷薇 摄）





