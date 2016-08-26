查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 综合新闻
·图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
·图文：确保校园用电安全
·全民阅读，怎么读？
·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·
我省已捐献器官志愿者人数位居全
·
曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·
第三届社区公益创投大赛落幕
·
陌生战友为重症老兵募捐万余元
·
图文：确保校园用电安全
·
全民阅读，怎么读？
·
图文：许你一纸婚书 岁月静好意
·
诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖
11
综合新闻
2016.8.26 星期五
陌生战友为重症老兵募捐万余元
湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员罗俊华）59岁退伍老兵张忠喜身患食管癌，医务人员倾心救治之余，解囊相助（详见本报8月18日报道）。23日，老张再次收获感动与惊喜，素不相识的战友为其发起爱心募捐，筹集爱心款1.4万多元。“老前辈，我们来看望您，回去后一定号召战友圈来帮助您！”上周五，一位转业军人看到本报报道后，连夜从北京赶到武汉，会同武汉的两位退伍战友来到省肿瘤医院胸外科看望老张。他们和老张都曾是中央警卫局战士，但老张转业早，互相并不认识。“我们来自同一个战壕，就是战友，战友的困难我们不能不管！”战友说。
3位年轻战友说到做到。他们在战友圈里为老张发起爱心募捐。短短几天，天南海北的战友发扬英雄部队的传统，共筹集善款1.4多元。有着钢铁般坚强意志的老张，昨日接到捐款时，热泪纵横。