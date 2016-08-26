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 第11版 综合新闻
·图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
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湖北日报电子版
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11 综合新闻 2016.8.26 星期五
陌生战友为重症老兵募捐万余元
    湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员罗俊华）59岁退伍老兵张忠喜身患食管癌，医务人员倾心救治之余，解囊相助（详见本报8月18日报道）。23日，老张再次收获感动与惊喜，素不相识的战友为其发起爱心募捐，筹集爱心款1.4万多元。“老前辈，我们来看望您，回去后一定号召战友圈来帮助您！”上周五，一位转业军人看到本报报道后，连夜从北京赶到武汉，会同武汉的两位退伍战友来到省肿瘤医院胸外科看望老张。他们和老张都曾是中央警卫局战士，但老张转业早，互相并不认识。“我们来自同一个战壕，就是战友，战友的困难我们不能不管！”战友说。
    3位年轻战友说到做到。他们在战友圈里为老张发起爱心募捐。短短几天，天南海北的战友发扬英雄部队的传统，共筹集善款1.4多元。有着钢铁般坚强意志的老张，昨日接到捐款时，热泪纵横。


   
　