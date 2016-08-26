查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 陌生战友为重症老兵募捐万余元 湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员罗俊华）59岁退伍老兵张忠喜身患食管癌，医务人员倾心救治之余，解囊相助（详见本报8月18日报道）。23日，老张再次收获感动与惊喜，素不相识的战友为其发起爱心募捐，筹集爱心款1.4万多元。“老前辈，我们来看望您，回去后一定号召战友圈来帮助您！”上周五，一位转业军人看到本报报道后，连夜从北京赶到武汉，会同武汉的两位退伍战友来到省肿瘤医院胸外科看望老张。他们和老张都曾是中央警卫局战士，但老张转业早，互相并不认识。“我们来自同一个战壕，就是战友，战友的困难我们不能不管！”战友说。

3位年轻战友说到做到。他们在战友圈里为老张发起爱心募捐。短短几天，天南海北的战友发扬英雄部队的传统，共筹集善款1.4多元。有着钢铁般坚强意志的老张，昨日接到捐款时，热泪纵横。





