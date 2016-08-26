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 第11版 综合新闻
·图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
·图文：确保校园用电安全
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·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
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湖北日报电子版
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11 综合新闻 2016.8.26 星期五
引导居民自我管理自我服务
第三届社区公益创投大赛落幕
    湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员徐昌洪）24日上午，我省第三届社区公益创投大赛在汉落幕，荆州市沙市区洪垸社区的“银发岁月”、黄石市曹家林社区的“‘农夫’有田又有甜”等5个社区公益项目获得一等奖。
    此次参赛的50个项目，有居民互助类、公益慈善类、志愿服务类，也有社区问题治理类、文体娱乐类，覆盖群体广泛，并由城市社区向农村社区延伸，代表了全省社区公益项目策划创新管理的最高水平。
    纷繁复杂的社区事务如何管理？省民政厅副厅长叶景丽介绍，社区是居民的，社区治理必须建立健全居民参与机制，充分发挥居民群众的积极性和主动性。举办社区公益创投大赛，就是希望借此契机，帮助社区组织提升社区服务能力，满足社区居民需求，助推社区治理创新，建立人人参与的社区治理新机制。
    据悉，2014年以来，我省从省本级福利彩票公益金中安排1000万元，设立社区社会组织培育项目资金，连续三年组织开展社区公益创投活动，培训社区社工1000多人次，推出创意策划社区公益服务项目2000多个。通过实施这些项目，成功培育社区社会组织1000多个，纳入省级资助的项目506个，为整合社会资源、完善社区服务、促进居民自治、增强社区活力发挥了积极作用。


   
　