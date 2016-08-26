查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 引导居民自我管理自我服务 第三届社区公益创投大赛落幕 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员徐昌洪）24日上午，我省第三届社区公益创投大赛在汉落幕，荆州市沙市区洪垸社区的“银发岁月”、黄石市曹家林社区的“‘农夫’有田又有甜”等5个社区公益项目获得一等奖。

此次参赛的50个项目，有居民互助类、公益慈善类、志愿服务类，也有社区问题治理类、文体娱乐类，覆盖群体广泛，并由城市社区向农村社区延伸，代表了全省社区公益项目策划创新管理的最高水平。

纷繁复杂的社区事务如何管理？省民政厅副厅长叶景丽介绍，社区是居民的，社区治理必须建立健全居民参与机制，充分发挥居民群众的积极性和主动性。举办社区公益创投大赛，就是希望借此契机，帮助社区组织提升社区服务能力，满足社区居民需求，助推社区治理创新，建立人人参与的社区治理新机制。

据悉，2014年以来，我省从省本级福利彩票公益金中安排1000万元，设立社区社会组织培育项目资金，连续三年组织开展社区公益创投活动，培训社区社工1000多人次，推出创意策划社区公益服务项目2000多个。通过实施这些项目，成功培育社区社会组织1000多个，纳入省级资助的项目506个，为整合社会资源、完善社区服务、促进居民自治、增强社区活力发挥了积极作用。





