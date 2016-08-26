查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 综合新闻
·图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
·图文：确保校园用电安全
·全民阅读，怎么读？
·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·
我省已捐献器官志愿者人数位居全
·
曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·
第三届社区公益创投大赛落幕
·
陌生战友为重症老兵募捐万余元
·
图文：确保校园用电安全
·
全民阅读，怎么读？
·
图文：许你一纸婚书 岁月静好意
·
诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖
11
综合新闻
2016.8.26 星期五
曹文轩荣获“国际安徒生奖”
成为首位获得该奖项的中国作家
湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）长江少儿出版社签约作家——中国著名儿童文学作家曹文轩，日前在新西兰第35届国际儿童读物联盟世界大会上获颁2016年“国际安徒生奖”，成为首位站上这一世界儿童文学最高奖领奖台的中国作家。
国际安徒生奖被称为“儿童文学的诺贝尔奖”，由国际少儿读物联盟于1956年设立，以童话大师安徒生的名字命名，每两年评选一次，表彰获奖作家一生的文学建树。曹文轩是中国著名儿童文学作家、北大教授、中国作协儿童文学委员会委员，曾获国家图书奖、“五个一”工程奖、金鸡奖最佳编剧奖等奖项。
自上世纪七八十年代起，我省长江少儿出版社便与曹文轩建立了融洽的合作关系，先后出版其多部重要作品。其中，重点出版工程《百年百部中国儿童文学经典书系》收录《草房子》一书，单本畅销近百万册。2014年，该社成功打造的《曹文轩画本·草房子》（九册）被专家和媒体誉为“最美的草房子”，版权2015年还成功输出到约旦等国，将湖北乃至中国儿童图书的独特气质送入国际阅读视野。目前，九部新“曹文轩画本”正在制作中，计划明年元月正式出版。
据悉，长江少儿出版社将继续加强与包括曹文轩在内的顶尖作家合作，打造精品图书，进一步践行“一带一路”发展战略，全力推动所出图书走向世界，扩大湖北乃至中国少儿出版在国际上的影响力。