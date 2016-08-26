查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 曹文轩荣获“国际安徒生奖” 成为首位获得该奖项的中国作家 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）长江少儿出版社签约作家——中国著名儿童文学作家曹文轩，日前在新西兰第35届国际儿童读物联盟世界大会上获颁2016年“国际安徒生奖”，成为首位站上这一世界儿童文学最高奖领奖台的中国作家。

国际安徒生奖被称为“儿童文学的诺贝尔奖”，由国际少儿读物联盟于1956年设立，以童话大师安徒生的名字命名，每两年评选一次，表彰获奖作家一生的文学建树。曹文轩是中国著名儿童文学作家、北大教授、中国作协儿童文学委员会委员，曾获国家图书奖、“五个一”工程奖、金鸡奖最佳编剧奖等奖项。

自上世纪七八十年代起，我省长江少儿出版社便与曹文轩建立了融洽的合作关系，先后出版其多部重要作品。其中，重点出版工程《百年百部中国儿童文学经典书系》收录《草房子》一书，单本畅销近百万册。2014年，该社成功打造的《曹文轩画本·草房子》（九册）被专家和媒体誉为“最美的草房子”，版权2015年还成功输出到约旦等国，将湖北乃至中国儿童图书的独特气质送入国际阅读视野。目前，九部新“曹文轩画本”正在制作中，计划明年元月正式出版。

据悉，长江少儿出版社将继续加强与包括曹文轩在内的顶尖作家合作，打造精品图书，进一步践行“一带一路”发展战略，全力推动所出图书走向世界，扩大湖北乃至中国少儿出版在国际上的影响力。





