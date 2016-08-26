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 第11版 综合新闻
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湖北日报电子版
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11 综合新闻 2016.8.26 星期五
曹文轩荣获“国际安徒生奖”
成为首位获得该奖项的中国作家
    湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）长江少儿出版社签约作家——中国著名儿童文学作家曹文轩，日前在新西兰第35届国际儿童读物联盟世界大会上获颁2016年“国际安徒生奖”，成为首位站上这一世界儿童文学最高奖领奖台的中国作家。
    国际安徒生奖被称为“儿童文学的诺贝尔奖”，由国际少儿读物联盟于1956年设立，以童话大师安徒生的名字命名，每两年评选一次，表彰获奖作家一生的文学建树。曹文轩是中国著名儿童文学作家、北大教授、中国作协儿童文学委员会委员，曾获国家图书奖、“五个一”工程奖、金鸡奖最佳编剧奖等奖项。
    自上世纪七八十年代起，我省长江少儿出版社便与曹文轩建立了融洽的合作关系，先后出版其多部重要作品。其中，重点出版工程《百年百部中国儿童文学经典书系》收录《草房子》一书，单本畅销近百万册。2014年，该社成功打造的《曹文轩画本·草房子》（九册）被专家和媒体誉为“最美的草房子”，版权2015年还成功输出到约旦等国，将湖北乃至中国儿童图书的独特气质送入国际阅读视野。目前，九部新“曹文轩画本”正在制作中，计划明年元月正式出版。
    据悉，长江少儿出版社将继续加强与包括曹文轩在内的顶尖作家合作，打造精品图书，进一步践行“一带一路”发展战略，全力推动所出图书走向世界，扩大湖北乃至中国少儿出版在国际上的影响力。


   
　