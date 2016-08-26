查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 湖北日报讯 （记者杨麟、实习生黄晨曦、通讯员涂文涛）省红十字会昨透露，自2011年开展人体器官捐献工作以来，截至今年7月31日，我省已有9631名爱心人士加入人体器官捐献志愿者行列。其中911名志愿者已捐献器官，居全国第二位。

人死不能复生，但可以通过捐献器官的方式实现“生命延续”。6年来，越来越多的志愿者加入器官捐献志愿者行列。2013年3月26日，在89岁高龄的我国器官移植奠基人夏穗生教授带领下，320多位医护人员、医学院学生和普通市民在同济医院签下“器官捐献志愿书”；同年11月4日，267名随州退伍老兵向红十字会递交了遗体器官捐献登记表；2014年3月，汉阳老年大学“把爱留在人间小组”50余名老人在红十字会签署遗体捐献书……“成为一名遗体器官捐献志愿者，是我回报社会、回报生命的最好方式。”曾接受肝移植手术的省直机关公务员小王，怀揣一颗感恩的心加入到遗体器官捐献登记志愿者行列。他还与有着类似经历的朋友创建湖北肝移植受者康复联谊会，积极宣传器官捐献知识，开展各种爱心帮扶活动。

器官捐献现状仍很严峻，目前是“30个人等1个器官”，供需严重不平衡。国内器官移植领域的著名专家、同济器官移植研究所所长陈知水每天都在为等待器官移植的病人寻找宝贵的器官捐献来源。省红十字会专职副会长张钦呼吁更多人改变观念，积极加入到志愿捐献者行列中来。





