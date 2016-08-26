查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 综合新闻 ·图文：点亮诗意江城的浪漫星空 ·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二 ·曹文轩荣获“国际安徒生奖” ·第三届社区公益创投大赛落幕 ·陌生战友为重症老兵募捐万余元 ·图文：确保校园用电安全 ·全民阅读，怎么读？ ·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重 ·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：点亮诗意江城的浪漫星空 · 我省已捐献器官志愿者人数位居全 · 曹文轩荣获“国际安徒生奖” · 第三届社区公益创投大赛落幕 · 陌生战友为重症老兵募捐万余元 · 图文：确保校园用电安全 · 全民阅读，怎么读？ · 图文：许你一纸婚书 岁月静好意 · 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖 11 综合新闻 2016.8.26 星期五 诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖” 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员江身军、王振宇）昨日上午，第八届“闻一多诗歌奖”揭晓，河北诗人简明以组诗《手工》摘得桂冠，获得10万元奖金。

评委会给简明的颁奖辞是：“诗人自由穿梭于历史记忆与现实场景中，并努力将丰盈的生命体验与形而上的思考达成有机的融合。诗人一贯式的大气、豪放与阳刚的审美风格，与其作为生命背景的燕赵大地构成内在的对称关系。尤其是，诗人对精神重量与灵魂风景的自觉遵循与用心维系，充分彰显简明作为一名诗人的独特价值与应有风范。”

颁奖仪式上，简明以诗意的语言发表了答谢词，感谢评委会和读者。他说：“诗歌让我们方向一致，诗歌让我们彼此认同，诗歌让我们重温爱与被爱。在与诗歌同行的路上，我们常常感怀于这样一种知遇：不是因为付出有了回报，不是因为修为得到了尊重，而是自我的虔诚，具有了更广大的情怀，具有了更宽泛的接纳：我们在被感召的路上，同时也感召了别人。”“闻一多诗歌奖”由闻一多基金会和《中国诗歌》编辑部主办，卓尔控股有限公司承办，旨在彰显和传承闻一多的爱国主义诗歌精神，“倡导诗意健康人生，为诗的纯粹而努力”。八年来，这一奖项已成为中国当代诗坛颇具影响力的奖项之一。





