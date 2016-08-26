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 第11版 综合新闻
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湖北日报电子版
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11 综合新闻 2016.8.26 星期五
图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
宜昌90多岁老夫妻结婚63年补领结婚证
    湖北日报讯 文/图 通讯员 李风 刘明强

    昨日，宜昌西陵区民政局婚姻登记大厅，一对九旬高龄夫妻喜领结婚证，在场人员无不感怀至深。
    娄欧爷爷93岁，孔淑东奶奶92岁，家住宜昌西陵区美岸长堤小区。
    他俩已结婚63年，但没有结婚证，结婚证60年前丢失了。
    他们一直想补办，但苦于种种原因，一直没办成。
    老人家的人生很传奇。娄老早年曾参加上海地下党外围组织，去年9月3日中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年纪念日时，荣获中共中央、国务院、中央军委颁发“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。在娄老家中，我们还看到孔奶奶曾被省卫生厅表彰为先进工作者的荣誉证书。但二老年事已高，没能多讲。我们只知上世纪50年代初，娄欧毕业于上海同济大学医学院，和孔淑东分配到湖北医学院任教，1953年喜结连理。后从武汉调到宜昌工作至退休。从后人口中得知，他俩不仅是事业的成功伴侣，在63年的婚姻中更是相濡以沫，共苦同甘。左邻右舍都说，老两口用自己的身体力行为子女和无数个家庭作出了表率。
    前几天，社区书记王雯走访得知，娄爷爷和孔奶奶一直想补办结婚证，立即去西陵区民政部门打听补办程序。得知民政部门不能上门办结婚证，王雯就请摄影师为二老拍结婚照。昨日一早，王雯和社工人员带着公章，为二老开具结婚证遗失证明，填写相关信息，租车把行动不便的两位老人送到婚姻登记处，短暂几分钟，结婚证补办完毕。
    娄爷爷说：“结婚63年，我们没吵过架、没红过脸，今天补办了60年前丢失的结婚证，圆了心愿。”
    登记处工作人员感慨地说：“我是第一次为这么大岁数的老人办结婚证。”
    从结婚起，二老便一直用“亲情、友情、爱国情、民族情”家训教导子女，一家四代16口人，有6名党员，有6人在大学任教，传承了一个“书香雅室、吉祥和谐”的幸福家庭。结婚证已丢失60年了，年逾九旬，他们仍把领有结婚证作为心愿。结婚证的背后，凝结着他俩60多年对的爱情和婚姻何其至珍至贵的回味和期许。


   
　