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在潜江，一场“倡导全民阅读，建设书香社会”的全民阅读活动，让不少离开书本多时的群众又重新捧起书。

那么，是什么调动了潜江人的读书热情？



盲人读书亦投入



“书，就是我的眼睛，带我看到很多风景。”潜江市盲协主席张锐由衷地说，市盲人协会300多名盲人会员，长期参加阅读的有100多人。在市图书馆的大力支持下，他们以盲人阅览室为阵地，开展丰富多彩的文化活动，图书馆也成了名副其实的“盲人之家”。

今年4月22日，一场以“用你的声音做我的眼睛”为主题的演讲交流活动举行。15名盲人朋友将他们的阅读心得与体会、收获与启发，向大家介绍、推荐、交流。

50岁的孙为成，早年曾学过盲文，读过盲文书，后来长时间没接触就渐渐忘了。这几年，他在这里重拾盲文阅读的乐趣。演讲中，他说出了自己的心愿：“希望社会上的明眼人朋友能够每月为盲人朋友读一次书，大家的声音就是我们的眼睛。”



动起来的阅读站



前两天，市财政局来了一位“客人”，让广大干部职工十分欢喜，这位“客人”就是流动图书车。“有什么新书推荐吗？”几个人涌进图书车里，小小的空间里摆放着800余本图书，30余本杂志，还有一大摞近期的报纸。“这本《每天进步一点点》不错，在书店里热销。”在工作人员的介绍下，大伙儿都挑选到了自己喜爱的图书，还有人现场办理了借阅卡。“现在大家都看手机，感觉读书离我们慢慢远了，现在有流动图书车，一下就拉近了我们与书籍的距离。”该局职工小黄如是说。

去年10月，该市图书馆筹措资金15万元，购买流动图书车，专门用于送书进城、下乡。让图书插上翅膀，不被束之高阁，让更多读者享受品读之乐。活跃在城乡的流动阅读车，眼下备受追捧。



农家课堂火起来



一间20多平方米的书屋，5个书柜、一个期刊架、一个报架，政治、经济、科技、生活、少儿五类1700余册图书，20种报刊，一台录像放映设备和两张书桌及长椅，这是该市393个农家书屋的标准配置。

这不仅是阅览室，还是课堂。

该市竹根滩镇李垸村农民潘永军以前在外打工，眼见别人养鱼养鸡养鸭发了财，不懂技术的潘永军只能“干瞪眼”。

今年，市农技部门在农家书屋举办养鸭技术讲座，并为书屋赠送了最实用的养殖技术手册，有互动、有交流，这一下子激发了潘永军的读书热情。

此后，他边学边实践，如今办起了有5000只蛋鸭的养殖场，年获利都在8万元以上。

眼下，该市以农家书屋为阵地，常年开展科技下乡、农技讲座、现场培训，让农家书屋活跃起来。





