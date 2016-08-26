图文：点亮诗意江城的浪漫星空我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二曹文轩荣获“国际安徒生奖”第三届社区公益创投大赛落幕陌生战友为重症老兵募捐万余元图文：确保校园用电安全全民阅读，怎么读？图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 综合新闻
·图文：点亮诗意江城的浪漫星空
·我省已捐献器官志愿者人数位居全国第二
·曹文轩荣获“国际安徒生奖”
·第三届社区公益创投大赛落幕
·陌生战友为重症老兵募捐万余元
·图文：确保校园用电安全
·全民阅读，怎么读？
·图文：许你一纸婚书 岁月静好意千重
·诗人简明获第八届“闻一多诗歌奖”
湖北日报电子版
----  
 
11 综合新闻 2016.8.26 星期五
全民阅读，怎么读？
——潜江“书香社会”里的三个故事
    湖北日报讯 记者 彭磊 通讯员 成妍 李伟 谢白蓉

    在潜江，一场“倡导全民阅读，建设书香社会”的全民阅读活动，让不少离开书本多时的群众又重新捧起书。
    那么，是什么调动了潜江人的读书热情？

    盲人读书亦投入

    “书，就是我的眼睛，带我看到很多风景。”潜江市盲协主席张锐由衷地说，市盲人协会300多名盲人会员，长期参加阅读的有100多人。在市图书馆的大力支持下，他们以盲人阅览室为阵地，开展丰富多彩的文化活动，图书馆也成了名副其实的“盲人之家”。
    今年4月22日，一场以“用你的声音做我的眼睛”为主题的演讲交流活动举行。15名盲人朋友将他们的阅读心得与体会、收获与启发，向大家介绍、推荐、交流。
    50岁的孙为成，早年曾学过盲文，读过盲文书，后来长时间没接触就渐渐忘了。这几年，他在这里重拾盲文阅读的乐趣。演讲中，他说出了自己的心愿：“希望社会上的明眼人朋友能够每月为盲人朋友读一次书，大家的声音就是我们的眼睛。”

    动起来的阅读站

    前两天，市财政局来了一位“客人”，让广大干部职工十分欢喜，这位“客人”就是流动图书车。“有什么新书推荐吗？”几个人涌进图书车里，小小的空间里摆放着800余本图书，30余本杂志，还有一大摞近期的报纸。“这本《每天进步一点点》不错，在书店里热销。”在工作人员的介绍下，大伙儿都挑选到了自己喜爱的图书，还有人现场办理了借阅卡。“现在大家都看手机，感觉读书离我们慢慢远了，现在有流动图书车，一下就拉近了我们与书籍的距离。”该局职工小黄如是说。
    去年10月，该市图书馆筹措资金15万元，购买流动图书车，专门用于送书进城、下乡。让图书插上翅膀，不被束之高阁，让更多读者享受品读之乐。活跃在城乡的流动阅读车，眼下备受追捧。

    农家课堂火起来

    一间20多平方米的书屋，5个书柜、一个期刊架、一个报架，政治、经济、科技、生活、少儿五类1700余册图书，20种报刊，一台录像放映设备和两张书桌及长椅，这是该市393个农家书屋的标准配置。
    这不仅是阅览室，还是课堂。
    该市竹根滩镇李垸村农民潘永军以前在外打工，眼见别人养鱼养鸡养鸭发了财，不懂技术的潘永军只能“干瞪眼”。
    今年，市农技部门在农家书屋举办养鸭技术讲座，并为书屋赠送了最实用的养殖技术手册，有互动、有交流，这一下子激发了潘永军的读书热情。
    此后，他边学边实践，如今办起了有5000只蛋鸭的养殖场，年获利都在8万元以上。
    眼下，该市以农家书屋为阵地，常年开展科技下乡、农技讲座、现场培训，让农家书屋活跃起来。


   
　