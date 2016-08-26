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 第11版 综合新闻
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湖北日报电子版
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11 综合新闻 2016.8.26 星期五
图文：点亮诗意江城的浪漫星空
武汉诗歌节让武汉尽展诗城风范
    湖北日报讯 图为：武汉读者对诗歌的热情如天气一样炙热。 （视界网 江身军 王振宇 摄）

    记者 别鸣 通讯员 江身军 王振宇

    七月流火，八月未央，2016年武汉诗歌节昨日如约而至，以诗为纽带，北岛等99位中外诗人共同点亮城市的浪漫星空。
    昨日上午，卓尔书店3楼，人头攒动，武汉读者对诗歌的热情如天气一样火热，这让著名诗人北岛大声惊呼：“我怎么发现自己成了一个明星！”“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”他们的诗句，曾让我们热泪盈眶，陪我们走过青葱岁月，如今继续让一代又一代莘莘学子眺望诗和远方。
    本次诗歌节由卓尔书店、《中国诗歌》编辑部主办。在开幕后的4天里，将推出闻一多诗歌奖颁奖仪式、中国诗人面对面、外国诗人面对面、中国新诗与世界圆桌会议、诗歌音乐会、诗歌夏令营开营仪式等多项活动。
    北岛、吉狄马加、吴思敬、叶延滨、张清华、李少君、朱零、高旭旺、谭五昌、田原、陈黎、梅丹理、赛义德·顾德、竹内新、韩成礼、森·哈达、蔡家梁等99位来自中国、美国、日本、韩国、埃及、蒙古国、新加坡的知名诗人及评论家，会在专场活动中与诗歌爱好者们分享自己的创作历程与感悟。
    开幕式上，中国作协副主席、著名诗人吉狄马加说：“我对充满人文精神和社会责任感的武汉诗歌节表示敬意，湖北是一片有着悠久伟大诗歌传统的土地，屈原是浪漫主义诗歌的代表人物，开创了属于全世界的伟大传统。我们相信，诗歌回到公众生活空间，将为唤醒我们的生活和灵魂发挥更好的作用。”
    在悠扬的小提琴声中，“中国诗人面对面·北岛专场”拉开了诗人与读者近距离接触的大幕，诗人北岛妙语连珠，引发了江城大小“文青”的热烈追捧。湖北诗人阎志与北岛就早年学诗写诗的历程、儿童如何培养诗歌素养滋养人生等话题展开对话，成为了一场精彩的诗歌启蒙教育，也是关于诗歌与人性的深刻探讨。
    武汉诗歌节是营造诗意江城，打造全国诗歌重镇的一项城市文化活动，去年8月举办的首届武汉诗歌节获得广泛好评。今年的所有活动对市民和诗歌爱好者开放，大家可以和诗人们共同凝视内心，重拾心中的诗意和浪漫；诗歌的烂漫与光芒，越过幽暗的庸常的甬道，朝我们奔涌而来，大声欢唱。
    为期4天的诗歌节，城市将浸润在诗歌的海洋中。在卓尔书店的阁楼转角，穿过书的重帷听见少年的吟哦。在小剧场里的琴声里席地而坐，感受中外名诗人奔流的情感。在书店中庭，诗歌乐舞、音乐剧交舞生辉，捧出赏心悦目的艺术盛宴……


 
　