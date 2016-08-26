查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
·献爱心 显党性
·图文：沙湖港变成臭水港
·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
图文：汉正街保寿桥平移方案引争
·
武汉非遗产品网销海外
·
取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·
江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上
·
声明
·
更登记公告
·
图文：畅游书海享清凉
·
落实税收优惠政策
·
家庭农场圆了小康梦
·
献爱心 显党性
·
图文：沙湖港变成臭水港
·
辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·
蔡甸区获评省级生态区
10
大武汉
2016.8.26 星期五
蔡甸区获评省级生态区
湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员孙克亮、杨柳）24日，武汉市蔡甸区通过省环保厅考核验收，成为该市首个通过省级生态区考核验收城区。
蔡甸区拥有两大国家级森林公园（九真山、嵩阳山国家森林公园）、四大重要湿地（国际级湿地自然保护区沉湖、国家级湿地公园后官湖、省级湿地公园索子长河和桐湖）、28个重点湖泊和近百座山体，构成武汉近郊最优质的生态空间。
2012年10月，省环保厅评审通过了《蔡甸生态区创建规划》。2013年10月，蔡甸区被国家环保部列为第六批全国生态文明示范试点单位，成为我省首批国家级生态文明示范试点单位之一。