查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 大武汉 ·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议 ·武汉非遗产品网销海外 ·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 ·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市 ·声明 ·更登记公告 ·图文：畅游书海享清凉 ·落实税收优惠政策 ·家庭农场圆了小康梦 ·献爱心 显党性 ·图文：沙湖港变成臭水港 ·辅警胡亮斌冲入火场连救3人 ·蔡甸区获评省级生态区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：汉正街保寿桥平移方案引争 · 武汉非遗产品网销海外 · 取消补贴后 武汉充电站酝酿转型 · 江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上 · 声明 · 更登记公告 · 图文：畅游书海享清凉 · 落实税收优惠政策 · 家庭农场圆了小康梦 · 献爱心 显党性 · 图文：沙湖港变成臭水港 · 辅警胡亮斌冲入火场连救3人 · 蔡甸区获评省级生态区 10 大武汉 2016.8.26 星期五 蔡甸区获评省级生态区 湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员孙克亮、杨柳）24日，武汉市蔡甸区通过省环保厅考核验收，成为该市首个通过省级生态区考核验收城区。

蔡甸区拥有两大国家级森林公园（九真山、嵩阳山国家森林公园）、四大重要湿地（国际级湿地自然保护区沉湖、国家级湿地公园后官湖、省级湿地公园索子长河和桐湖）、28个重点湖泊和近百座山体，构成武汉近郊最优质的生态空间。

2012年10月，省环保厅评审通过了《蔡甸生态区创建规划》。2013年10月，蔡甸区被国家环保部列为第六批全国生态文明示范试点单位，成为我省首批国家级生态文明示范试点单位之一。





