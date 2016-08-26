图文：汉正街保寿桥平移方案引争议武汉非遗产品网销海外取消补贴后 武汉充电站酝酿转型江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市声明更登记公告图文：畅游书海享清凉落实税收优惠政策家庭农场圆了小康梦献爱心 显党性图文：沙湖港变成臭水港辅警胡亮斌冲入火场连救3人蔡甸区获评省级生态区
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 第10版 大武汉
·图文：汉正街保寿桥平移方案引争议
·武汉非遗产品网销海外
·取消补贴后 武汉充电站酝酿转型
·江西五十铃瑞迈加长货厢版即将上市
·声明
·更登记公告
·图文：畅游书海享清凉
·落实税收优惠政策
·家庭农场圆了小康梦
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·辅警胡亮斌冲入火场连救3人
·蔡甸区获评省级生态区
湖北日报电子版
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10 大武汉 2016.8.26 星期五
蔡甸区获评省级生态区
    湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员孙克亮、杨柳）24日，武汉市蔡甸区通过省环保厅考核验收，成为该市首个通过省级生态区考核验收城区。
    蔡甸区拥有两大国家级森林公园（九真山、嵩阳山国家森林公园）、四大重要湿地（国际级湿地自然保护区沉湖、国家级湿地公园后官湖、省级湿地公园索子长河和桐湖）、28个重点湖泊和近百座山体，构成武汉近郊最优质的生态空间。
    2012年10月，省环保厅评审通过了《蔡甸生态区创建规划》。2013年10月，蔡甸区被国家环保部列为第六批全国生态文明示范试点单位，成为我省首批国家级生态文明示范试点单位之一。


   
　